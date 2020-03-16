【消委會】8成潤唇膏含礦物油物質　5款含量超標可致癌

▲ 消委會檢測8成潤唇膏含礦物油物質，5款含量超標可致癌。

消委會檢測45款潤唇膏的礦物油物質成分，結果發現8成樣本檢出礦物油物質，當中14款檢出的礦物油飽和碳氫化合物含量較高，長期使用或致健康疑慮。消委會又指，近年不少海外研究指礦物油物質MOSH和MOAH潛在致癌風險。

消委會引用海外研究指出，每日塗抹潤唇膏2次，一年可能已吞食約4支潤唇膏。因此，消委會檢測了45款潤唇膏樣本的礦物油物質，檢測結果顯示，36款樣本檢出MOSH混合物，總量由0.011%至最高70%不等。其中13款的MOSH總量均超過30%。結果亦顯示，全部標榜具防曬效能的樣本都檢出MOSH混合物。

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MOSH混合物與肝臟肉芽腫有關

動物研究顯示，MOSH混合物（碳分子數量介乎 C10 至少於C25）與肝臟肉芽腫（hepatic granuloma）的形成或有關連。45款樣本中，18款檢出短鏈MOSH混合物（碳分子數量介乎C10至少於C25範圍），含量由0.024%至40.8%不等。其中以

「凡士林護唇啫喱(加強版)」

「Jack Black Intense Therapy Lip Balm - Black Tea & Blackberry SPF25」

「QV 潤唇油 SPF30」

「 曼秀雷敦 薄荷潤唇膏 SPF 15」

「美國雅兒 可可油潤唇膏(原味) LPS815N 」

五款所檢出的短鏈MOSH混合物含量較高，含量由6.9%至40.8%不等，超過德國BfR意見書就短鏈MOSH混合物所引述的建議含量上限（5%）。其餘13款的短鏈MOSH混合物含量都少於5%。

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部分樣本標示可供嬰幼兒使用含或可致癌物質

另外14款樣本包括

「BIODERMA 柔潤修護唇膏」

「LUCAS 澳洲百年名牌木瓜軟膏(滋潤保濕乾裂嘴唇)」

「Kiehl’s 1號護唇膏」

「凡士林 蘆薈深層滋潤護唇霜 」

「凡士林 護唇啫喱(加強版」

「CARMEX 修護潤唇膏(軟管裝)」

「Smith’s Rosebud Salve 美國老牌萬用玫瑰花蕾霜」

「Dermal Therapy Ultra Moisturising Lip Balm」

「Blistex External Analgesic/Lip Protectant」

「Jack Black Intense Therapy Lip Balm - Black Tea & Blackberry SPF25」

「曼秀雷敦 什果冰潤唇膏-檸檬」

「曼秀雷敦薄荷潤唇膏 SPF 15」

「QV 潤唇油 SPF30 」

「 美國雅兒可可油潤唇膏(原味) LPS815N 」

所檢出的長鏈MOSH混合物含量由12.8%至49.7%不等，未能符合歐洲BEUC所指的建議安全限值。當中，有6款樣本更說明可供嬰幼兒至3歲以上兒童使用。消委會考慮到該些樣本所檢出的MOSH混合物含量較高，認為該些型號並不適合供嬰幼兒長期使用。

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兩款潤唇膏含較高成分MOAH混合物或可致癌

MOAH是另一種存在於礦物油成分的物質，可能含有致癌物質，部分懷疑具有基因毒性和致癌性。EFSA認為經飲食攝入MOAH的安全風險值得關注。樣本中，23款檢出微量至少量MOAH混合物，總量由0.0054%至最高4.5%。當中以「Kiehl’s 1號護唇膏」和「凡士林 護唇啫喱(加強版)」檢出的MOAH總量分別為3.7%和4.5%。

消委會表示，如果潤唇膏或唇部化妝品含有礦物油碳氫化合物，日常使用無可避免地會經由口服途徑攝入這些物質，最終有機會被腸道吸收。

消委會指出，根據歐盟《化妝品條例》（EC）No.1223/2009，只要整個提煉過程清楚明確，而且提煉所得的原料獲證明不是致癌物，礦物油成分是允許用於製造化妝品的。內地的《化妝品技術安全規範（2015年版）》亦有相同規定。礦物油成分在用於製造化妝品前，會經過蒸餾、萃 取、氫化等精製過程，以減低潛在具致癌性的化合物。不過，目前國際間相關的化妝品條例或規範都未有訂明礦物油物質於化妝品中的含量上限。

消委會續指，目前的研究亦未有一致性結論相關物質會否構成致癌風險，但近年越來越多研究提出降低潤唇膏中相關物質的需要。在目前情況下，消委會認為安全起見，經常使用潤唇膏的人士，以及嬰幼兒和小童都應避免選用以礦物油成分為主要成分的潤唇膏和其他唇部化妝品。此外，若有部分生產商或供應商擬提供潤唇膏產品供嬰幼兒使用，本會建議該等供應商盡量減低產品中MOSH和MOAH混合物的含量，確保產品的安全程度，加強對消費者的健康保障。

【消委會】消委會檢測潤唇膏 9款不含致癌礦物油物質潤唇膏【內附詳細名單】

更多消委會報告，即睇：http://bit.ly/3aZbvAO

責任編輯：林卓昕