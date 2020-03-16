【東京奧運】霍啟剛盼疫情受控東奧如期舉行　促港府購轉播權助香港走出陰霾

▲ 港協暨奧委會副會長霍啟剛希望東京奧運可如期舉行。（陳靜儀攝）

在新冠肺炎持續擴散下，東京奧運最終能否如期舉辦成疑。港協暨奧委會副會長霍啟剛認為，運動員的健康是首要考慮，希望疫情可盡快受控，讓奧運會成功舉行。

他表示現時工作重點是支持運動員備戰爭取入場券，亦會蒐集足夠防疫物資，確保征奧運動員健康安全，又促請政府購轉播權，令市民可以免費看奧運，有助香港人走出疫症陰霾。

港協暨奧委會 助備戰爭入場券

距離東京奧運開幕尚餘100多日，外界一直揣測新冠肺炎會令四年一度的奧運會延期，甚至取消。曾於里約奧運擔任香港代表團團長的港協暨奧委會副會長霍啟剛表示，在百多年的奧運歷史上，只曾因為戰爭而停辦，即使上屆里約奧運遇上寨卡疫情，最終仍得到控制，賽事照常舉辦。

【東京奧運】香港單車隊奪7張奧運入場券 男子麥迪遜飲恨落選

國際奧委會在3月初曾表示，根據世界衞生組織等機構的建議，會如期在7月24日舉行奧運會。霍啟剛認為，國際奧委會重視運動員的健康，相信有關指示可讓運動員專心備戰。他指受到疫情影響，不少項目計分賽或資格賽被迫取消，訓練場地亦改動，影響備戰計劃，會與體院密切留意，確保運動員在公平情況下爭取入場券，又希望當局增加參賽名額，讓更多運動員出戰。

▲ 霍啟剛希望政府可以購入轉播權，令全港市民可以免費看奧運。（陳靜儀）

霍啟剛又指，港協暨奧委會參照上屆寨卡疫情的經驗，在運動員出發當地前會做足準備，例如衞生署會先為運動員進行簡介，亦會視乎疫情發展和需要，購買足夠防疫物資如口罩、清潔用品等，以供應予所有征奧運動員，確保他們的安全。

【東京奧運】疫情蔓延恐令「東奧」變「冬奧」？ 日本奧運大臣：5月底有所決定

他透露，為了讓運動員更容易適應陌生的比賽環境，奧委會將會與體院合作，在選手村外成立一個香港支援中心，初步會涉及15至18人，當中包括醫療人員、心理輔導員等。霍啟剛相信，有關做法可為運動員注入強心針，有助他們爭取佳績。

促政府購轉播 全民觀賽抗陰霾

雖然仍未看到疫情的終結點，霍啟剛希望政府可以購入轉播權，令全港市民可以免費看奧運，全城支持運動員。他引2003年沙士疫情後，政府曾邀請皇家馬德里來港獻技為例，全城投入下慢慢走出沙士陰霾，認為今次奧運會是一個良好的契機，讓香港重新出發。

身兼多職的霍啟剛，亦是3個小朋友的爸爸，到底他在疫症期間，如何實踐「停課不停學」，詳情即睇：【抗疫專訪】霍啟剛珍惜疫情下與子女共處時光 安排在家運動及學習時間表

記者：陳子謙