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【消委會】迷你倉月費可相差3倍　23間僅4間包保險

社會 12:54 2020/03/16

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

消委會調查23間儲物服務公司，發現收費繁瑣，月費可相差3倍。（資料圖片）

香港寸金尺土，迷你倉、迷你箱等用以安放雜物等市場營運而生。消委會近日檢視市面上23間儲物服務公司，發現收費繁瑣，附加費多，及價錢相甚遠，建議消費者購買前應多考慮儲物量、儲物時間、提存頻率等因素，並注意相應的儲存成本。

消委會於12月至1月調查23間儲物服務公司，當中有18間公司提供自助迷你倉服務，其中12間為傳統迷你倉，即儲物倉的位置固定；3間為新興流動迷你倉，即儲物倉劃一中央儲存；餘下3間同時提供傳統及流動迷你倉服務。

迷你倉月費相差達3倍

在價目方面，12呎迷你倉正價月租由葵興「時昌」的$480至西環「e-多迷你倉」的$1,709不等，相差逾2倍半，16呎迷你倉正價月租則由葵興「時昌」的$696至西環「香港儲物室」的$3,038不等，相差更逾3倍。即使位於同區，如柴灣，16呎迷你倉月租亦由「時昌」的$984至「香港儲物室」的$2,048不等，相差近1.1倍。

迷你倉設有不同額外收費

在收費方式方面，迷你倉以月租計算，一般以1至2月正價月租為按金，不同迷你倉則設有不同額外收費，如1間會收取$75登記費、1間會收取客戶$30以購買鎖頭、9間會收取客戶$30至$60購買智能卡以進出迷你倉等。

僅4間自助迷你倉包保險

在保險方面，調查中僅4間自助迷你倉的儲存月費包括保險保障，其中2間的儲存服務附設水火險及財產綜合保險，每件財物及每個客戶的保障額上限，分別為1000元及10000元；相反，迷你箱的服務月費大多已附設保險保障。

消委會提醒，雖然大部分傳統自助迷你倉屬24小時開放，但多設於工商大廈內，客戶須留意大廈開放時間。

更多消委會報告，即睇：http://bit.ly/3aZbvAO

責任編輯：鄧凱文

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