【3月16日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

▲ 3月16日口罩及消毒用品供應。

新冠肺炎疫情持續擴散，全球口罩供應緊張。TOPick搜羅了周一（16日）派發口罩及搓手液的商戶或組織供大家參考。

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雅虎香港派5,000小童口罩

雅虎香港在Facebook表示今日（16日）中午12時派5,000小童口罩，名額共1,000人，每個會員帳戶可換領1份（5個裝兒童口罩）。該批馬來西亞製造的三層式兒童口罩兒童口罩獲美國ASTM Level 2 認證，PFE, BFE > 98%。

有需要人士可下載手機應用程式「YAHOO APP」換領，手機認證步驟及換領方法：http://bit.ly/2IGXqvs，YAHOO APP：http://bit.ly/3cpFeo5

蘇偉洋派100份抗疫包

區議員蘇偉洋為DSE考生準備抗疫包，內有一支酒精洗手液，及按考試科目而分配數量的口罩。合資格人士可於3月13日至3月21日登記，登記連結：bit.ly/DSESMP，有領取津貼者可優先獲派發，名額100份。

蘇偉洋團隊會在3月22日會統一派發予其他考生，時間地點將由電郵或電話確認。如100位名額於優先派發期間用盡，則取消22日的活動，詳情請留意團隊Facebook。

享藝館派口罩抗疫包

享藝館派口罩抗疫包，抗疫包包括8個口罩、1枝酒精搓手液及（10張酒精紙 或 1包消毒濕紙巾），對象為DSE考生。

合資格人士須填妥google form：https://forms.gle/zPMJ9Zfa1NAFzts98（登記截止時間為3月16日中午12時正），成功登記人士將獲電郵聯絡並安排領取（領取地點：長沙灣 / 銅鑼灣），領取時須出示准考證，代取者請電郵有關證明。

Family Net 南亞路德會家庭網社會服務中心派1,500個口罩

Family Net 南亞路德會家庭網社會服務中心派1,500個口罩，對象為大埔區內SEN學童之家長及殘疾人士，合資格人士可於今日（16日）及明天（17日）上午11時至下午5時（午膳時間：下午1時至2時）致電2664 0828登記 （只接受電話登記）。

名額共70個，每人可獲20個口罩。成功登記人士將於3月18日收到WhatsApp確認短訊，並前往中心領取口罩。

地址：大埔廣福道33號美德大廈2樓H1-2室（恆生銀行樓上）

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責任編輯：王芷瑩