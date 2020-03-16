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【新冠肺炎】最新消息：單日新增8宗初步確診個案　大部分有外遊記錄

社會 11:18 2020/03/16

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

沙田威爾斯醫院一名女病人初步確診。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，消息指今日(16日)新增8宗初步確診個案，大部分有外遊記錄，涉及埃及、加拿大及歐洲；包括沙田威爾斯醫院一名26歲女病人初步確診，現時留院接受治療，據了解，她是昨日確診的35歲住粉嶺男患者的朋友，從北海道返港。

另外，屯門醫院亦有一人初步確診、伊利沙伯醫院亦初步2人確診，均有外遊記錄，其中一人曾訪歐洲。

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本港昨日新增7宗新冠肺炎確診個案，病人於潛伏期均有外遊。累計確診增至148宗1宗疑似確診個案。除了下午公布的4宗確診，衞生防護中心晚上宣布再增3宗確診，包括山頂嘉麗園外籍夫婦正式確診，再增加1名32歲男子確診，患者居於南區華富(二)邨華昌樓，屬本港第149宗個案，患者潛伏期間參加旅行團從香港到突尼西亞旅遊，其後與朋友到訪英國及西班牙，於3月14日發病，今日確診，入住瑪麗醫院。

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記者：伍瑋瑋、陳正怡

威爾斯 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

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