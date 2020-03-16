【新冠肺炎】最新消息：單日新增8宗初步確診個案　大部分有外遊記錄

▲ 沙田威爾斯醫院一名女病人初步確診。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，消息指今日(16日)新增8宗初步確診個案，大部分有外遊記錄，涉及埃及、加拿大及歐洲；包括沙田威爾斯醫院一名26歲女病人初步確診，現時留院接受治療，據了解，她是昨日確診的35歲住粉嶺男患者的朋友，從北海道返港。

另外，屯門醫院亦有一人初步確診、伊利沙伯醫院亦初步2人確診，均有外遊記錄，其中一人曾訪歐洲。

【新冠肺炎】華富邨確診男子為城巴車長 3月11日至13日曾駕駛90、96及98號線

【英國疫情】英國倡「群體免疫」防疫父母撲機票趕返港 港媽：有錢都買唔到機位

本港昨日新增7宗新冠肺炎確診個案，病人於潛伏期均有外遊。累計確診增至148宗1宗疑似確診個案。除了下午公布的4宗確診，衞生防護中心晚上宣布再增3宗確診，包括山頂嘉麗園外籍夫婦正式確診，再增加1名32歲男子確診，患者居於南區華富(二)邨華昌樓，屬本港第149宗個案，患者潛伏期間參加旅行團從香港到突尼西亞旅遊，其後與朋友到訪英國及西班牙，於3月14日發病，今日確診，入住瑪麗醫院。

【防疫電子書】免費下載TOPick《新冠肺炎兒童防疫指南》電子書

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《新型冠狀病毒2020防疫手冊》電子書免費下載連結

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《預防新型冠狀病毒口罩百科》電子書免費下載連結

記者：伍瑋瑋、陳正怡