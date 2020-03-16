【消委會】消委會檢測潤唇膏　9款不含致癌礦物油物質潤唇膏【內附詳細名單】

▲ 消委會測試後發現，45款潤唇膏中，只有9款不含致癌礦物油物質。

消委會檢測了45款潤唇膏樣本的礦物油物質，結果8成樣本檢出這些物質。近年不少海外研究指某些潤唇膏檢出大量礦物油物質MOSH和MOAH，當中部分礦物油物質潛在致癌風險，部分被吞食後有機會積存體內。消委會檢測後發現，45款潤唇膏樣本中，只有9款被檢出不含致癌礦物油物質MOSH和MOAH。

是次檢測的樣本主要供成人使用，以滋潤嘴唇功能為主，其中11款標榜具SPF10至SPF30防曬效能。消委會指出，礦物油成分包括礦脂（petrolatum）、礦物油（paraffinum liquidum/ mineral oil）、石蠟（paraffin）、微晶蠟（cera microcristallina/ microcrystalline wax）等都是允許用於製造護膚品和化妝品的成分，這些成分的使用濃度可以由1%至99%不等。上述成分可以在皮膚表面形成薄膜，減少水分經由皮膚表面流失，故常用於製造唇部護理產品。

這些礦物油成分普遍含有不同結構、碳分子數量和分子量不同的礦物油碳氫化合物（mineral oil hydrocarbons）。如果潤唇膏或唇部化妝品含有礦物油碳氫化合物，日常使用無可避免地會經由口服途徑攝入這些物質，最終有機會被腸道吸收。歐盟消費者安全科學委員會（簡稱SCCS）估計，如果每天使用唇部化妝和護理產品2次，就可能會經口服攝入0.057克唇部產品，1年可能會因此攝入約20.8克。

是次檢測檢定和分析不同潤唇膏樣本中，碳分子數量由C10至C50範圍的礦物油飽和碳氫化合物（mineral oil saturated hydrocarbons，簡稱MOSH）

和礦物油芳香碳氫化合物（mineral oil aromatic hydrocarbons，簡稱MOAH）混合物以及其比例（以百分比計）。

【消委會】8成潤唇膏含礦物油物質 5款含量超標可致癌

礦物油物質潛在健康風險

礦物油物質中，「短鏈MOSH礦物油物質」及「長鏈MOSH混合物」含量分別建議少於5%和10%。動物研究顯示，兩者與肝臟肉芽腫的形成或有關連；而在人體積累可能與 肝臟、脾臟、淋巴結及其他器官出現脂肪肉芽腫或有關連，但暫時沒有相關發炎反應或其他嚴重不良後果的數據。

MOAH是另一種存在於礦物油成分的物質，可能含有致癌物質，部分懷疑具有基因毒性和致癌性。歐盟食物安全局（European Food Safety Authority）認為經飲食攝入MOAH的安全風險值得關注。

9款不含致癌礦物油物質的潤唇膏

45款樣本中，只有9款沒有檢出礦物油物質MOSH和MOAH。除「EVE LOM KISS MIX」沒有標示詳細成分資料外，其餘8款的成分列表均顯示，樣本並無添加礦物油成分。

產品名稱 聲稱產地 標示重量/容量 大約零售價 Lavera 有機抗敏潤唇膏 德國 4.5克 $39 Herbacin 德國小甘菊洋甘菊蜜蠟潤唇膏 德國 4.8克 $45 Jurlique 純天然護唇霜 澳洲 15毫升 $230 L'Occitane Ultra Rich Lip Balm 法國 4.5克 $85 Melvita 有機堅果保濕潤唇膏 法國 3.5克 $85 BURT'S BEES 蜜蠟皇牌潤唇膏 美國 4.25克 $52 KISS ME MOMMY 無添加潤唇膏(香甜草莓) 日本 3.5克 $38 EVE LOM KISS MIX 英國 7毫升 $170 The Body Shop Pink Grapefruit Lip Butter 德國 10毫升 $79

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責任編輯：黃泳欣