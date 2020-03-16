【消委會】二手傢俬回收條款各異　有回收商不收宜家傢俬

▲ 消委會檢視了7間提供二手傢俬回收服務的公司，發現大部份公司無明確回收標準，更有公司指明不回收「宜家、實惠」的傢俬。（資料圖片）

現代人提倡環保，送舊迎新時往往會安排傢俬回收；同時香港百物騰貴，不少港人好買二手傢俬。為了解傢俬回收情況，消委會檢視了7間提供二手傢俬回收服務的公司，發現大部份公司無明確回收標準，更有公司指明不回收「宜家、實惠」的傢俬。在收費上無統一標準，部份公司服務需輪候。另外，大部份公司會將傢俬重推二手市場，避免浪費，更有公司聲稱會捐贈予有需要人士或慈善團體。

消委會於去年11至12月，向11間提供二手傢俬回收服務的公司發出問卷，最終收回6份，另外消委會亦額外從網上檢視一家公司的情況。

調查發現，7間回收公司中，有5間會視乎傢俬的質量、數量、地區或實際環境而決定收費，只有1間設有較清晰的收費表供參考。

若回收的傢俬屬高價值，「長迎傢俬文儀有限公司（長迎）」或會在扣除人工等成本後付費回收、「Happyshop HK」則提供免費或收費選項，但選擇免費服務或需輪候較長時間。「二手掂」會提供免費服務，除非回收超大型傢俬，或回收地點需經樓梯搬運，便會收取每層每件$50至$100的搬運費，最高只搬5層。

回收的傢俬外觀需較新淨、可重用及結構安全，大部分公司更會視乎傢俬的款式、數量、搬運地區或尺寸而決定是否回收。個別公司對回收部分需要拆裝或特別處理的物品，例如碌架床架、組合櫃、座地／枱燈等，或會有特定要求，包括「二手掂」指明只接受不需拆裝的衣櫃，亦不會回收「宜家、實惠」的傢俬。

回收的傢俬及後主要在店舖、工場或網上銷售。3間回收公司（曙光二手傢俬家品店、家點綠、執到寶傢俬）會將部分傢俬捐贈予有需要人士、慈善團體或街坊鄰里。另外，「執到寶傢俬」聲稱部份傢俬會讓人免費自取。

至於售後服務，5間公司有提供售後服務；「Happyshop HK」和「執到寶傢俬」則沒有為出售的二手傢俬提供保養。

消委會提醒市民，安排傢俬二手回收前，需清楚查詢可被回收傢俬及電器的類型、收費、付款方式，以及公司上門回收的所需時間，確保回收服務配合自身需要。而二手傢俬大多有瑕疵或輕微損壞，購買時應留意褪色、刮痕、櫃門門鉸或抽 屜是否順滑、部分店舖雖然設有網上售賣服務，方便客戶選購，但仍應盡量親身前往選購。最後二手傢俬的售後服務未必與全新傢俬相同，購買前應詳細查詢相關條款，購買及送貨時亦應檢查清楚才收貨。

記者：陳梓蔚