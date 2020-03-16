【口罩供應】化學博士K. Kwong可重用口罩HK Mask　預售1分鐘出現網絡擠塞【附購買連結】

▲ 化學博士K. Kwong可重用口罩HK Mask。

由港大化學博士K. Kwong構思，社企「裳樂匯坊」設計和生產的可重用可換濾芯口罩HK Mask，今日（周一）早上11時正式在網上公開預售（預售連結），首輪登記有9,000個名額，原本預計晚上7時截龍，結果開售1分鐘内即出現網絡擠塞，無法登入填寫資料，但其後已經迅速恢復順暢。

首輪預定分別提供男裝Ｌ及女裝Ｍ碼的一套兩件淨口罩套裝，分別限量2,000套，每套售價150元。同時會出售用作更換之Nanofiber濾芯，一套30片售70元，限量5,000套，每人限買口罩套裝及濾芯各一套。



裳樂匯坊收集所有申請後，將於3月18日之前在網上公佈名單，再於3月19至21日其間，向成功訂購者發出電郵，內附線上付款連結，成功訂購者必需在3月27前付款，線上付款只可用visa/master。裳樂匯坊將於3月底開始，向成功付款者順序寄出產品。收入將用以資助捐贈HK Mask予有需要人士。



至於HK Mask的兒童款(S)、兒童加細碼(XS)及超細碼(XXS)，以及HK Mask DIY自製套裝，銷售詳情將另行公佈。

責任編輯：鄺嫻