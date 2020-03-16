【滯留湖北】政府下周二再派包機　先接回滯留武漢、孝感、咸寧和黃石港人

▲ 政制及內地事務局局長聶德權預料，今次的風險比上一次大，必須處理好防控感染措施。（陳靜儀攆）

港府最快下星期二再派專機到湖北武漢，接載滯留港人，預料先接回接近武漢及鄰近3個城市的港人。

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政制及內地事務局局長聶德權指出，滯留湖北的港人有3400多人，今次會按緩急先後，在3月24日安排第二批專機，與入境處處長曾國衛、衞生署及醫管局等專家前往，由於武漢國際機場設施比較完善，集中處理接近武漢市2至3小時車程的滯留港人，涉及3個城市大概700多名港人，除了武漢外，亦包括孝感、咸寧和黃石港人。

▲ 今次接載行動，入境處處長曾國衞也會前往武漢。（陳靜儀攝）

聶德權稱，仍有3000多名港人滯留在湖北省，港府以有迫切的需要的為考慮因為，例如身處在湖北省的，長期病患以及身體有毛病的小朋友，目標令他們盡快乘包機回港。他表示最快今日或明天公布有關登記安排，而當名單確定後，當地政府會檢查後再批准港人離開。

他又表示，相信第二次風險比第一次更加，因為更多人需要乘車到機場，亦需要運輸公司的協調，避免感染。

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記者：伍瑋瑋