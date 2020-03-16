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【素食主義】植物奶能否取代牛奶？　消委會：不同植物奶營養差異大

社會 11:46 2020/03/16

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

消委會比較低脂奶與常見的植物奶的營養成分，香港營養師協會籲消費者應留意植物奶的營養成分來選擇。（資料圖片）

素食文化日漸流行，除了食物要茹素，飲料也不例外。近日愈來愈多人使用以植物原料製成的植物奶來取代牛奶，然而，消委會指出，5種常見的植物奶營養有很大差別，如椰子奶含高飽和脂肪，有機會增加血液中的壞膽固醇，相反，燕麥奶含水溶性纖維β-聚葡萄糖，卻有機會降低血液中的壞膽固醇。香港營養師協會籲應留意其營養成分來選擇植物奶。

奶製品為維他命B12、蛋白質及鈣質的主要來源。維他命B12協助製造紅血球和保持神經健康，成人每日建議攝入約2.26微克；蛋白質有助修復人體組織，成人每日建議攝入約16克；鈣質有助鞏固骨骼和牙齒，及防止骨質疏鬆，成人每日建議攝入約600毫克。

消委會在最新一期《月刊》比較低脂奶與常見的植物奶如豆奶、椰子奶、杏仁奶、燕麥奶，及米漿的營養成分：

  能量（千卡） 蛋白質（克） 總脂肪（克） 飽和脂肪（克） 碳水化合物（克） 膽固醇（毫克） 鈣（毫克） 維他命B12（微克）
低脂奶 42 3.37 0.97 0.63 4.99 5 125 0.47
豆奶（無添加糖） 28 2.4 1.6 0.23 0.89 0 9.6 -
椰子奶（添加糖） 31 0.21 2.08 2.08 2.92 0 188 1.25
杏仁奶（無添加糖） 15 0.59 1.1 0 0.58 0 197 0
燕麥奶（無添加糖） 56 1.4 0.8 0.17 10.7 0 19 0
米奶（無添加糖） 47 0.28 0.97 0 9.17 0 118 0.63

消委會指，由於植物奶卡路里低及不含膽固醇，而除椰子奶外，其餘4款植物奶的飽和脂肪都較牛奶低，故受不少減肥人士歡迎，惟牛奶含較全面的維他命B12、蛋白質及鈣質。而維他命B12為素食食物所缺乏，若素食者以不含維他命B12的植物奶取代牛奶，可能會引致健康問題。

香港營養師協會特別指出，椰子奶含較高飽和脂肪，會影響心臟健康，而只有豆奶在蛋白質上可媲美牛奶，建議飲用植物奶的素食者應從食物中補充蛋白質。

更多消委會報告，即睇：http://bit.ly/3aZbvAO

植物奶VS牛奶　麻省營養總監教按體質飲合適奶類

每日小改變建立植物性飲食生活

【素食主義】錯誤食素或引發皮膚疾病　中醫分享素食最佳配搭【附食譜】

責任編輯：鄧凱文

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