【素食主義】植物奶能否取代牛奶？ 消委會：不同植物奶營養差異大
社會 11:46 2020/03/16
素食文化日漸流行，除了食物要茹素，飲料也不例外。近日愈來愈多人使用以植物原料製成的植物奶來取代牛奶，然而，消委會指出，5種常見的植物奶營養有很大差別，如椰子奶含高飽和脂肪，有機會增加血液中的壞膽固醇，相反，燕麥奶含水溶性纖維β-聚葡萄糖，卻有機會降低血液中的壞膽固醇。香港營養師協會籲應留意其營養成分來選擇植物奶。
奶製品為維他命B12、蛋白質及鈣質的主要來源。維他命B12協助製造紅血球和保持神經健康，成人每日建議攝入約2.26微克；蛋白質有助修復人體組織，成人每日建議攝入約16克；鈣質有助鞏固骨骼和牙齒，及防止骨質疏鬆，成人每日建議攝入約600毫克。
消委會在最新一期《月刊》比較低脂奶與常見的植物奶如豆奶、椰子奶、杏仁奶、燕麥奶，及米漿的營養成分：
|能量（千卡）
|蛋白質（克）
|總脂肪（克）
|飽和脂肪（克）
|碳水化合物（克）
|膽固醇（毫克）
|鈣（毫克）
|維他命B12（微克）
|低脂奶
|42
|3.37
|0.97
|0.63
|4.99
|5
|125
|0.47
|豆奶（無添加糖）
|28
|2.4
|1.6
|0.23
|0.89
|0
|9.6
|-
|椰子奶（添加糖）
|31
|0.21
|2.08
|2.08
|2.92
|0
|188
|1.25
|杏仁奶（無添加糖）
|15
|0.59
|1.1
|0
|0.58
|0
|197
|0
|燕麥奶（無添加糖）
|56
|1.4
|0.8
|0.17
|10.7
|0
|19
|0
|米奶（無添加糖）
|47
|0.28
|0.97
|0
|9.17
|0
|118
|0.63
消委會指，由於植物奶卡路里低及不含膽固醇，而除椰子奶外，其餘4款植物奶的飽和脂肪都較牛奶低，故受不少減肥人士歡迎，惟牛奶含較全面的維他命B12、蛋白質及鈣質。而維他命B12為素食食物所缺乏，若素食者以不含維他命B12的植物奶取代牛奶，可能會引致健康問題。
香港營養師協會特別指出，椰子奶含較高飽和脂肪，會影響心臟健康，而只有豆奶在蛋白質上可媲美牛奶，建議飲用植物奶的素食者應從食物中補充蛋白質。
更多消委會報告，即睇：http://bit.ly/3aZbvAO
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責任編輯：鄧凱文