【拿督千金】莊思敏結婚豪宅簽紙行婚禮　父母未出席視像見証女兒出嫁【有片】

▲ 莊思敏結婚嫁台灣CEO。

39歲的莊思敏（Jacquelin）結婚！拿督千金莊思敏昨日舉行婚禮，嫁予台灣珍珠奶茶店老闆楊秉逸（Brian），不過在疫情肆虐下，莊思敏低調在豪宅家中簽字行禮，雙方父母只透過視像見証，莊思敏正式成為楊太。

莊思敏昨日在社交平台發布結婚視頻，由早上準備，到下午簽字，最後在親友及妹妹莊思明及其男友楊明陪同下，完成婚禮。而莊思明亦成功搶得家姐的花球。

▲ 莊思敏和Brian在家中貴氣大廳行禮。（影片截圖）

莊思敏與Brian相信在莊家貝沙灣大宅內簽紙結婚，二人沒有大排筳席，在家中跟數十名親友見證下，舉行簡單簽紙儀式。

▲ 婚禮在莊家大宅舉行。（影片截圖）

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Jacquelin的莊家豪宅卻因而曝光，當中可見莊思敏跟Brian在天台的泳池取景，視野相當廣闊，妹妹莊思明等人陸續合照。

▲ 家中天台泳池。（影片截圖）

之後，眾人移師到大廳見証婚禮，室內裝修十分富麗堂皇。莊思敏和Brian坐在客廳沙發簽紙，據知因疫情關係，雙方父母未有出席，而是用視像通話見證簽紙。

▲ 家中大廳。（影片截圖）

在片中，可到莊媽媽說：「要用魚網絲襪畀佢（新郎）唞吓氣。」引來笑聲。

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簽紙後，新娘子走出屋外拋花球，站在最前的妹妹莊思明奪得。獲得花球的思明喜極，，開心地把花球遞給男友楊明。

▲ 莊思明成功接花球。（影片截圖）

早前曾指莊思敏疑似有喜，不過穿上婚紗的莊思敏，亦大方展示纖腰，丈夫有撫摸肚皮，但暫未見有隆起跡象。

▲ 二人父母在視像見証簽字一刻。（影片截圖）

▲ 莊思明展示肚皮未似懷孕。（影片截圖）

大馬出生的莊思敏，85年移居香港，大專時輟學全職做模特兒，她另有兩妹莊思華和莊思明，同是電影演員及兼職模特兒。

莊思敏在2000年入行，06年曾公開跟歌手吳浩康拍拖5年，當時有傳她是第三者，介入吳浩康與胡定欣戀情，不過二人至2011年8月分手。

之後她一直單身，期間先後跟林忠豪、沈震軒及導演葉念琛傳出緋聞，另外，莊思敏又曾出書講及過去頭5段戀情都是同性戀，感情生活多姿多采。