【戰亂悲歌】敘利亞3歲男童不幸溺斃伏屍沙灘　3蛇頭各判刑125年

▲ 3歲男童為逃避戰亂搭上難民船，溺斃伏屍沙灘，案件蛇頭各重判125年。

中東國家敘利亞戰火連連，孩子都活在恐懼中成長，不少家長為了讓孩子過上正常的生活，不惜連夜逃亡，或搭上不知去向的難民船。而2015年一張相片震撼全球，相片中一名紅衣藍褲的小男孩Alan Kurdi俯臥沙灘上，面部半掩在水中，全球各傳媒紛紛刊出相片，而且小男孩的面容清晰可見，相片引發大眾關注難民情況。土耳其法院在當地時間13日就該案件判刑，3名蛇頭各判刑125年刑期。

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據土耳其《每日晨報》（Daily Sabah）報導，許多敘利亞和土耳其被告都因為這起船難而遭到判刑，但其中3名蛇頭在審判期間逃亡，直到本周於南部阿達納省（Adana）遭安全部隊緝捕，他們分別是Cebrail Enkadur、EcevitBülentGökalp和Ali CanŞaş。

據《自由日報》（Hurriyet Daily News）報導，位於木拉的博德魯姆高等刑事法院（Bodrum High Criminal Court）13日宣判，3人犯下「直接故意殺人罪」，每人各判處125年刑期，該案件遭定罪的人蛇遭判刑546年。

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一家4口3人罹難

紅衣藍褲的小男孩Alan是敘利亞庫德族人，因國內不斷遭受伊斯蘭國的極端分子攻擊，他們一家搭上難民船逃難，前往歐洲躲避戰火。Alan一家先從土耳其出發，但船隻不幸翻覆，導致船上至少11人溺斃，當中Alan、他5歲的哥哥及媽媽全部身亡，只剩下爸爸倖存。

Alan的爸爸曾描述船難過程，「當時浪很大，船長開始驚慌失措，然後就棄船跳海了。我抱著妻子和孩子們，但他們都沒能活下來。」他對於人蛇的重判感到悲喜交加，

我很高興這些買賣人命的傢伙受到懲罰，希望其他人蛇很快都被一網打盡。

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責任編輯：王明芳