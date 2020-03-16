【新冠肺炎】再多1名港人於武漢確診　聶德權：下輪包機優先接載長期病患者

▲ 港府今日再公布第二輪包機接載滯留湖北港人行動。（陳靜儀攝）

政制及內地事務局局長聶德權今早（16日）於機場公布新一輪 接載湖北滯留港人返港的包機安排，是次包機 主要接載武漢市周邊地區的港人 ，亦會 優先照顧長期病患者。

聶德權 指 目前仍有大約3400名港人分佈在湖北37個不同城市，大部份為在新年時回鄉探親時滯留至今。下一輪包機會按緩急先後進行，主要接載武漢市周邊地區的港人，大概700多名港人。

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現時一共武漢市14名港人確診個案，日前新增一名79歲女士確診，目前於武漢醫院，情況穩定。14名確診個案中，有一位長居武漢的人士去世，有10位已經出院，有3位在醫院留醫，其中1位情況嚴重，其餘情況為穩定。

聶德權表示第二次行動的挑戰和風險會比第一次大，因為有更多人需要成坐更長的車程才能抵達機場，當中需要謹慎處理車程，故會於沿途多次為他們量度體溫，分別在眾人離開小區、進入機場、過關後及上機前都會先量度體溫。當地政府亦會小心核對有關人士不是確診者、疑似確診者或是緊密接觸者。回港後眾 人會立即入住檢疫中心以及進行14天的醫學觀察，以在風險可控的情況下減低交叉感染風險。

關於現時主要滯留於湖北省的長期病患港人，政府已為他們分配需要服用藥物，現時共寄出13批藥物，亦已經為233名人士寄上所需藥物，下一輪包機亦會優先接載長期病患者、長者及學生。

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記者：郭家穎