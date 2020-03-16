【李屍朝鮮】朱智勛爆紅Netflix劇人氣逼玄彬　曾吸毒險入獄《與神同行》再上位

▲ 《李屍朝鮮》成煲劇熱選，男主角朱智勛也變身萬人迷，但原來，朱智勛曾經吸毒，是萬中無一韓國藝人吸毒能夠翻身的藝人。

《愛的迫降》人氣已過，今天大家口中談論的，一定是另一Netflix話題劇《李屍朝鮮》（Kingdom）。這套古裝喪屍劇《李屍朝鮮》第2輯未播先轟動，連Do姐（鄭裕玲）和洪永成早在首播前，便成為特選的VIP視評人率先欣賞，讚不絕口。

《李屍朝鮮》男主角朱智勛的人氣更直逼玄彬成萬人迷，但原來，朱智勛曾經吸毒，是萬中無一韓國藝人吸毒能夠翻身的藝人。

▲ 朱智勛劇中飾演的太子李蒼，其實只有15歲。（圖片由Netflix提供）

朱智勛出生於中產家庭，爸爸在建築行工作，媽媽開設美容院，他憑著身高188cm輕易地當上模特兒。

2006年，朱智勛憑著電視劇《宮》，飾演皇太子李信一角而成了爆紅的青春偶像。可能是因為成名早的關係，2009年卻是他事業遇上滑鐵盧的一年。

▲ 《李屍朝鮮》第2輯全體演員在記者會上合照。（圖片由Netflix提供）

吸毒險毀前途

事源韓國警方拘捕了演員尹雪姬和男模芮学永，二人涉嫌販毒，而後者正是朱智勛的好友，在警方的調查中得知，朱智勛曾經參與兩次吸毒派對及用藥兩次，雖然他聲稱說是被朋友騙去，而在不知情的情況下，被人在酒中下毒。

但最後，他仍被判6個月徒刑和120小時社會服令，但緩期執行1年，形象被毁，演藝生活全面結束。

事隔1年，朱智勛於2010年提早服兵役，不少人說他藉著服兵役「過冷河」，但大家都明白在韓國曾經吸毒過的藝人，沒有一個事後能夠安然翻身。

▲ 劇集後段的浴血大撕殺。（圖片由Netflix提供）

果然，朱智勛2011年退伍，復出後接拍了《我是王》、《奸臣》和《特工》等電影，電影中的角色再不走以往偶像路線，而是有較深層次的演出，電影《特工》更在2018年奪得最佳男配角和青龍獎人氣明星獎，但真正令他再次回歸的才是《與神同行》中飾演解怨脈一角。

其實他接拍《李屍朝鮮》時，《與神同行》第1集還未公映，但因為導演金銀姬和金成勳的誠邀，願意等他埋班，希望一起合作拍攝一套能夠衝出國際的電視劇，結果雖然《李屍朝鮮》第1輯只有短短的6集，但就花了半年時間日以繼夜地進行拍攝。

▲ 穿上LV的朱智勛（左），大家又認為如何？（圖片由Netflix提供）

對《李屍朝鮮》裏飾演只有15歲的太子李蒼的成功，朱智勛當然開心，他還記得拍攝時是在韓國歷史下最寒冷的冬天拍攝，當時的氣溫只有零下20度，劍也握不住、更甚的是凍得牙關發抖唸不起台詞來。

他又試過在寒冷的早上起床，然後乘7小時汽車到達外景現場，只為拍短短的20分鐘，又或是步行上山行了3個小時，目的就是為了拍攝一個如「Do姐」口中好像明信片般的靚人靚景。

▲ 朱智勛劇中最喜歡的是這張拔劍相，感覺很有氣勢。（圖片由Netflix提供）

至於《李屍朝鮮》第2輯拍攝時，朱智勛自言最喜歡就是背著劍的帥氣背影相片，非常有氣勢，他說：

自己的手臂夠長足以帥氣拔劍，有皇者本色，但收劍入鞘就很困難，一不小心會戳到脊椎，哈.....

事實上戮到脊椎也是值得，因為單是第一輯《李屍朝鮮》據聞製作費高達約283萬美元一集，試問能夠參與這個大製作又有幾人？更何況160個國家可以同時觀看，絕對是衝出國際的大好機會。

記者：何偉雄