【英國疫情】疫情升溫僅剩下兩個口罩　赴英進修港女慨嘆：這裡所有人都失智

▲ 身在英國的80後港女認為英國的防疫意識十分低，就讀大學很遲才停課。

歐洲新冠肺炎疫情持續升溫，港府於3月15日宣布，對愛爾蘭、英國及美國發出紅色外遊警示。英國疫情更是大爆發，截至3月17日英國大約有1,551宗確診個案及55宗死亡個案。現在於英國進修的80後港女表示，英國猶如發展中國家，思想和防疫意識都很落後。

防疫意識如發展中國家

80後港女Alex（化名）就讀於英國倫敦的一所藝術學校，進修舞蹈。她指因為歐洲的確診數字大幅上升，市民於2月中旬後才開始關注疫情發展。她續指，政府的防疫宣傳都只是呼籲勤洗手和不要觸摸面部，如有感染徵狀則自我隔離，卻沒有教導市民其他防疫資訊。

校方不准戴口罩

雖然Alex的學校暫時沒有確診個案，但她指這可能是一個謎，因為校方呼籲學生如果有感染徵狀便不要上學，也不要告訴身邊同學，以免引起恐慌。換言之，有人確診都未必知道。

Alex覺得英國的市民很失智，把新冠肺炎當作一般流感，又不相信消毒防疫措施能幫助到他們，完全「唔知死」，也不會接納亞洲人的意見。

在這氛圍中，同學們到意識不到病毒的嚴重性，甚至揚言不介意感染，反而學校停課會令他們無所事事。他們只會擔心上不到學、交不到功課及不能進入圖書館。

在3月16日前，學校因為不希望引起恐慌，仍然不停課。Alex表示，學校只在課室擺放了消毒搓手液，她也從來沒見過人抹課室地板和清潔門柄手把。

Alex修讀舞蹈藝術，特別在上技巧課時，他們很多時會躺在地上，又會跟同學有身貼身程度的身體接觸，很容易接觸細菌和病毒。每當下課，Alex會馬上用消毒酒精清潔雙手，而其他同學都不會清潔雙手。

Alex續指，當地市民咳嗽不會遮掩口鼻，生病了都會照常工作和上學。即使講師有感冒症狀，流鼻水等等，也會站在你旁，不會戴口罩，也不讓人戴口罩，因為覺得戴口罩是沒有用途的。

如果你戴口罩，他們會很錯愕，問你為什麼要戴口罩。

由於Alex上學的路程只有5分鐘，而校內又不能戴口罩，她索性把剩下的2個口罩留在緊急情況例如進出醫院才用。

▲ 維特羅斯超市的情況。（相片由受訪者提供）

就讀學校宣布停課

Alex就讀的學校宣布停課前，她咨詢了課程導師的意見，決定透過電郵申請某些科目的功課延期，她考慮到如果所有科目的功課都延期，等於整個學年延期，這方法不可行。但延期某些課程，至少她可以有更多時間留在家中，減少感染風險。

直至3月16日，多間英國大學宣布自行停課，Alex反映有大量學生傳電郵給學校，她的學校才於當天早上開會討論針對疫情的安排，並於下午宣布停課。

緊貼香港新聞自救

Alex在這環境下只可以自救，她平日留意香港的疫情最新消息，也緊密與香港的朋友保持聯絡，學習各樣的防疫方法。

她回家時也會做足防疫措施，她進門後會用消毒噴霧為袋子、衣物、鞋消毒，再洗澡，才會進入睡房。此外，她購買了消毒濕紙巾、消毒噴霧，和少量口罩，由於超市上所有紙巾和殺菌的貨品經常賣光，她需要常常逛超市，如果返貨便會購買。

▲ 除了2個口罩，這是Alex僅餘的日常防疫物資。（相片由受訪者提供）

Alex直言很想回港避炎，但決定留在英國。首先她未必買到機票，即使買到機票，回港隔離後，返回英國都是要隔離，甚至可能影響復課安排。更重要是，即使她沒有新冠肺炎病徵，但不肯定她會不會是帶菌者。

經深思熟慮後，她決定留在英國，在停課期間，盡量留在家中，不出門。

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記者：王芷瑩