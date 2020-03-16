【一碟歌手】李蘢怡轉行英國名校讀珠寶設計　成名作《夜遊杜拜》成碩士畢業作品【多圖】

▲ 李蘢怡成功轉行修讀珠寶設計，碩士課程作品取材自「夜遊杜拜」。

「一碟歌手」李蘢怡當年憑著一首《夜遊杜拜》走遍香港樂壇，可惜推出一張唱片後無以為繼，過後轉後任職珠寶業。現年37歲的李蘢佁，過去數年努力朝著其夢想進發，大學畢業後獲英國皇家藝術學院錄取，修讀珠寶相關的碩士學位，早前李蘢怡更以其名作《夜遊杜拜》為題，推出作品展。

李蘢怡（Tiffany）於2002年推出首張個人專輯，除了與同期出道的陳文媛（Bobo）推出合唱歌《時光中飛舞》外，大熱K歌《夜遊杜拜》成為90後的經典作品之一，自此李蘢怡與《夜遊杜拜》畫上等號，可惜李蘢怡推出一張大碟後便無以為繼。

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▲ 十多年前的歌曲在不少90後腦海中仍記憶猶新。（影片截圖）

李籠怡出道時，因名字跟資深演員李龍基相近，曾被誤會是父女，後來李籠怡否認，其後二人還大搞噱頭合唱《明天你是否依然教我》。

▲ 李籠怡出道以勁歌熱舞為賣點。（取自微博）

雖然Tiffany曾簽約電影公司接拍了約20多部電影，但均是不大起眼的角色，後來與電影公司解約後，李蘢怡以本名李宜錚（Olivia）轉職珠寶公司擔任傳銷和公關的工作。

▲ Tiffany常在社交平台展示生活照。（取自微博＿

當時她坦言：「入行十年，覺得自己欠缺運氣。」又指自己無可能再留在娛樂圈內白等機會，有感自己有機會轉行非常幸運：「在圈中經歷了許多事，如果做得開心不會走，亦無想過回娛樂圈發展。」

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▲ 李蘢怡母親是仁愛堂前副主席鄭玉而，在李蘢怡九歲時與老公離婚，第二任丈夫投資有道，家底厚人脈廣。（微博圖片）

認清自己路向的李蘢怡，一邊兼職打工兼外快，分別於香港中文大學修讀時裝設計，後來再修讀GIA珠寶鑑證文憑課程，並於2015年、32歲之齡到英國修讀藝術學位課程。

▲ 現在的李蘢怡知性美十足。（微博圖片）

Tiffany在2018年大學畢業，當時她在微博寫道：

由今天開始，我終於可以跟人說，我大學畢業了～無論做什麼都應該勇敢堅持到底，今年，我成功把目標達到。以前在娛樂圈一直對自己未有大學畢業而耿耿於懷。 今天證明，除了堅持，女人的歲數，只是一個數字。希望藉著這一個小小的achievement，可以鼓勵更多人，無論在人生那一個階段，都能為自己夢想勇敢踏出第一步及打拼。

▲ 去年在倫敦出席品牌晚宴時遇到劉嘉玲。（微博圖片）

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於同年她獲英國最高設計學府皇家藝術學院（Royal College of Art）錄取，修讀「Jewellery & Metal」的碩士課程，預計今年七月畢業。

▲ 當年李蘢怡曾憑超Fit身材擔任修身廣告代言人。（微博圖片）

當年李蘢怡收到錄取通知書時，她直言這是她等待了五年的夢想，會繼續努力和加油繼續讓其他夢想成真。

▲ 李蘢怡保養有道。（微博圖片）

去年5月她為碩士課程舉行作品展，更以其經典作「夜遊杜拜」為題，紀念她其中一個具代表性的時刻。