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【口罩供應】N95+ASTM Level1+三層過濾口罩　港產SPT Mask預售25萬個配額【附連結】

精明消費 12:15 2020/03/16

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

Sinopharm Tech明天（17日）預售香港製造的三款口罩套裝。

新冠肺炎疫情未息，香港口罩仍然供不應求，本地口罩生產工廠國藥科技（Sinopharm Tech）的「香港製造」醫療級別口罩，將於3月17日（周二）網上預售，市民可預購一次性三層過濾口罩及N95醫療防護口罩。

【3月16日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

Sinopharm Tech今日正式宣布明天（17日）在其Facebook專頁「SPT Mask」推出網上預售資訊。首輪25萬個配額包括香港製造的抗疫、專業、關護套裝作選擇，均投放於香港市場，以緩和香港市民對口罩需求的燃眉之急，與市民攜手抗疫。此外，集團亦計劃將部份口罩透過非牟利機構免費分發予香港安老院舍、基層市民等。

網上預售詳情

日期：2020年3月17日 （星期二）

時間：中午12時正

預售網址：www.sptmask.com.hk

三款預售選擇

1.　抗疫套裝：三層過濾口罩

  • 售價：HK$125 (50片裝)
  • 購買數量：2盒或3盒
  • 預計首批出貨日期：4月初

2.　專業套裝：N95標準醫護級口罩

  • 售價：HK$660 (20片裝), HK$1500 (50片裝)
  • 購買數量：1盒或2盒
  • 預計首批出貨日期：3月27日

3.　關護套裝：N95標準醫護級口罩 + 三層過濾口罩

  • 售價：HK$1700
  • 購買數量：1套（ 1盒N95標準醫護級口罩（50片裝）和2盒三層過濾口罩（50片裝）
  • 預計首批出貨日期：4月初

領籌方式

1. 於 SPT Mask 公佈時間進入領籌網址。

2. 輸入電郵登記，及選擇想訂購的套裝。

3. 注意每次領籌只可選擇一種套裝，及每個電郵只可以領取每種套裝一次籌號。

4. 所有填寫的資料必須正確，如有任何錯誤、遺漏或無法辨識所輸入資料等情況，您的登記將有機會自動作廢。

5. 耐心等待結果。

6a. 若能成功領籌，會轉到成功領籌頁面，成功獲得籌號。

6b. 若未能成功領籌（派完所有籌），會轉到未能成功頁面。

購買方式

1.　成功領籌後，Sinopharm Tech將會以電郵發放專屬您的購買連結及購買碼。該購買碼只能使用一次，購買您所選擇的套裝。

2.　電郵將於登記後隨即陸續發送，預計將於活動開始後 10小時內發送所有電郵。

3.　已收到電郵的顧客，可進入電郵内提供的購買連結，並需於當天23:59前完成購買和結帳。

4.　在購買連結内的頁面選取商品後，輸入姓名，電話，電郵，揀選取貨地點，選取付款方法（包括Visa, Mastercard, PayPal, Apple Pay, Google Pay, PayMe），及輸入購買碼。完成付款後，會轉到成功購買頁面，顯示獨特的訂單編號。與此同時，亦會收到系統發出的確認訂單（内有訂單編號）的電郵。

5.　結帳時不用心急，可慢慢填上所需資料及選擇取貨地點。填寫的資料必須正確，一經付款，Sinopharm Tech將無法為您修改或取消訂單。

6.　在發貨之前，您會再收到取貨電郵，通知編配的時段及你選取的取貨地點安排領取商品。在領取貨品時，請向職員出示相關的電郵。

國藥科技「香港製造」口罩工廠環境即睇：【口罩供應】國藥科技宣佈設「香港製造」口罩工廠　將推N95及ASTM Level1三層口罩日產60萬個

責任編輯：陳珈希

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