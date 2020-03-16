【停課不停學】12歲女生拍片分享溫書技巧　父親支援剪片：是另一種自主學習經歷

▲ 讀小六的Chloe於停課期間，在爸爸的鼓勵和支援下，從2月份開始攝製分享溫習技巧的影片，一嘗當YouTuber的滋味。

新冠肺炎疫情影響下，學生由2月停課至今，在家網上上課，完成學校功課外，還有不少課餘時間，讀小六的皜翹（Chloe）在爸爸支援下，2月份開始拍製10條溫習影片，與他人分享溫書技巧，一嘗當YouTuber滋味。

Chloe的影片主題全是自訂，每星期拍2條，最長一次製作了4小時，爸爸Angus Wong指出，跟女兒共學，見到她由錯誤中學習，感到非常難得。

▲ 第一次當網上小老師，小朋友也很緊張。(受訪者提供)

她謂拍片是源自自己小四學習到不少溫習技巧，由數學成績只有70分，爬升到90分以上，因此在停課時，爸爸建議她不如把小四至小六的溫習技巧錦囊歸納一下，放在YouTube頻道分享；她很開心可以幫到別人溫習，之後陸續教小朋友怎樣用OneNote自己溫習英文默書，及用Zoom跟其它傾專題研習。

去片睇睇她首集的溫數學小策略

爸爸Angus是社會創新項目「DreamStarter啟夢者計劃」總監，鼓勵商界及公眾人士共享資源，向學生建立夢想提供不同形式的幫助。他說，Chloe有一位患罕見病CFC綜合症（Cardio-facio-cutaneous syndrome）的弟弟，因弟弟患病，自出生起不斷出入醫院，一度令家姐較欠缺出外交朋友機會，性格變得被動，及怕跟陌生人接觸，而一開始時她聽到學拍片並要分享，是有點掙扎，但慢慢一輯輯推出，他同時引導囡囡思考：當小老師自己對技巧是更掌握，教人同時自己也在進步！自此她開始樂在其中。

▲ 爸爸拍下家姐工作時，弟弟在旁陪伴。(受訪者提供)

Chloe說，現在每星期會拍2條，已累積了10集，只有1條宣傳青協賣旗，其它全部關於小學生的溫習攻略，她笑謂雖然每條10分鐘左右，但其實要花很多功夫，例如要編印工作紙、撰寫對白、安排分鏡，因自己一開始時對鏡頭感陌生，也會食螺絲，其中有一條共製作了4小時，才可以給爸爸做後期製作，令她明白到當Youtuber不是表面如此簡單。

能教懂別人叻，我更有滿足感！

Angus指出，囡囡今次的創作，他是作為mentor角色，全部內容由她構思，令父女間在停課期有一段很有質素的時光。而Chloe從來不是機不離手的小朋友，初小時已學會用科技幫自己管理生活和溫習，並緊張成績，小三時因數學成績不太好，曾要求補習，之後發現效果不好，並開始學會用OneNote自己默書，及管理功課，期間其數學科成績曾由70分提升到100分，故她第一個作品便是教同學如何在應試數學時有條理地完成，減少不必要的錯誤。

▲ 她在影片中分享自己的做功課及溫習小技巧。(受訪者提供)

爸爸Angus認為，整體上香港是很高競爭型的社會，同學仔面對呈分也是各自努力，以她囡囡學校為例，常識一科同學各人分數也是相差少於10分，然而學生們各為成績奮鬥同時，會否想到可以更互助，跟別人分享？因此他很想女兒參與拍片，體會有能力的人，應去幫別人。

爸爸談到囡囡見到自己剪片辛苦，也會感到爸爸很堅持。Angus認為：

我們也是第一次嘗試，有些主題很難拍，前期製作便用了4小時，我有說不如放棄這條，但她堅持要完成；另外，影片上了YouTube後，有些學校想查詢，Chloe需要回應對方，她也未試過點處理；因為拍片而延伸到要學習更多跟別人溝通和協作的學問，對她是另一種自主學習的經歷。

她發現兒童之間是可以群策群力，教溫習技巧外，也可以互相教導個人興趣，爸爸Angus覺得畫面是很美麗。

Chloe說，他們正成立一個初步的Zoom教學團隊，希望策劃不同的主題，第一步先分享數學，並已開了第一堂，並獲天虹小學校長鼓勵並協助如何令更多小朋友能參與計劃。

爸爸Angus補充，當疫情過去，希望囡囡的平台可以繼續下去，鼓勵他們找出社會中有需要的基層小朋友，把富足小朋友的文具或資源分享出去。

以上影片獲授權刊登。

記者：胡麗珊