【新冠肺炎】何栢良：輸入個案引發隱形傳播鏈　應拒絕高危地區非港人入境

▲ 何栢良認為有香港的疫情有惡化跡象。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，港大感染及傳染病中心總監何栢良今晨（16日）於電台節目中表示過去兩星期香港情況令人擔心，認為有惡化跡象，恐怕過住一星期的多宗輸入個案已經在香港已引發隱形傳播鏈，估計會在未來一星期會湧現相關確診個案。

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何栢良初步估算過往兩星期內，大約46宗個案中，有7成人即約33宗中曾有外遊記錄，很大機會均為輸入個案。當中估計有10宗在飛機時已經發病，但全部亦順利過關，卻沒一個人入境時申報自己不適，更有人在回港後有長達約10日後才確診，恐怕在香港已引發隱形傳播鏈，估計會在未來一星期本港將湧現相關的個案。

他認為政府應嚴厲警告入境者不可訛稱自身的旅遊歷史，一旦發現有隱瞞，應作出更嚴謹的檢控，他又建議在外地回港時需時刻戴上口罩。不然一切本港境內一切的防疫工作都是付諸流水。他指歐美地方疫情插水式轉差，反觀本港的防疫措施，他建議應拒絕來自疫情較嚴重國家的旅客入境，又相信有部分外國人入境時已出現輕微病徵，但不戴口罩，順利入境後又可順利離境，但在港時卻造成了一定的社區傳播。

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他估算指16到18日期間有23班機從歐美地方回港，即約有5000人回港，參照過去約33宗外遊確診個案中，有9宗亦有到過英國或歐洲，預計會有1%人會於其後確診，按比例即估計當中有50人已受感染。因應本港的隔離措施未能應付約5000人的數量，即使需要家居隔離，在隔離時亦會傳給家人，假設一傳三下，一星期後可能高達200人會確診，屆時醫療系統未必能應付到，認為醫療裝備需要盡快配給。另外加上排污渠問題，即使個案回港後家居隔離，也有可能會經過相關渠道問題傳播與其他人。

何栢良認為政府要用加強防疫措施，包括停工及停課，又提醒從外地回港的港人出入時都應戴上口罩。他又認為若28日沒有新增不明源頭的個案才復課是較安全的做法，復課後也需要確保備有充足的口罩量，亦要強制性要求學生戴上口罩。

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責任編輯：郭家穎