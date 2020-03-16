【開心速遞】第817至819集劇情預告　池美麗身世揭曉疑是熊家四妹

▲ 《愛‧回家之開心速遞》

《愛‧回家之開心速遞》本周一至三劇情，有池美麗身世大揭秘，另外龔燁竟然為公司反串變水手服女戰士！

第817集 （16/3）

子孝被偷錢包，美麗以母親左小小獨門絕學「葉底偷瓜」擊退小偷。

城安等拍下樹根與師弟關炳演練功片段，發現樹根也使出「葉底偷瓜」，若水等人在樹根的秘笈中發現情書，懷疑樹根……

關炳得知美麗曾戀城安後，反應極大，關炳竟揭出有關美麗身世的驚人內幕。

城安暗中驗證樹根與美麗的DNA，結果大感震驚。此時美麗發生意外，需要親人輸血……

第818集（17/3）

敢威命設法增加新威龍廣場人流，力王提議以水手服女戰士招徠，龔燁附和。

若水奇怪龔燁為何主動支持力王，發現龔燁的秘密……

龔燁邀請當年聲演水手服女戰士的配音員出席活動，若水見龔燁對配音員大獻殷勤，妒火中燒。

龔燁拿出可錄音的水手服女戰士人偶，託配音員錄音。人偶後來被若水取去，龔燁若水陷入冷戰……

第819集（18/3）

樹根發現心如常跟長者為伴，還與曹總出海觀星，大感憂心。

樹根翻看相冊，發現心如只有家庭與畢業照，害怕心如跟曹總發展戀情，設法為她尋回失去的青春。

若水等竭力介紹青春時期喜愛的活動，希望讓心如重燃青春火花，結果……

樹根等人為阻止心如曹總約會，陪心如到香港島大學實驗室探望老師，竟遇上重重驚嚇……