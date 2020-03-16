【飛機播毒】自私媽媽懷疑感染美國搭飛機「播毒」　食退燒藥隱瞞病情照上機

▲ 自私女子懷疑感染照搭飛機「播毒」。

新冠肺炎疫情蔓延全球，乘搭飛機變得高危。北京新冠肺炎疫情防控工作發佈會上，就公佈了一宗乘客故意服食退燒藥隱瞞病情，向空中服務員多次說謊，最終確診的案例。

據報道，3月12日，黎姓女子乘坐國航CA988從美國返京。起飛前，空中服務員先對所有乘客檢查體溫，沒有發現發燒旅客。但航班起飛1小時後，座位40b的黎姓女子向空中服務員稱感到憋氣、乏力、臉部微麻，稱無同行者，登機前未服用過任何藥物，但一周前有短暫發燒史。

對此，空中服務員為其測溫是36.4℃，並安排到客艙右後部留觀隔離區，實施隔離處置程序，要求其全程佩戴口罩，指定了右後門的一個衛生間，為其單獨使用。

航班落地前兩小時，女子才向空中服務員表示自己在美國任職的公司有人感染，自己在美國已經發燒，並在登機前食了退燒藥，同時丈夫和孩子也一同乘機，乘坐54K、54L位置。

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據悉，女子戶籍地為重慶市，長期定居在美國馬薩諸塞州。女子於2月26日至27日在美國參加公司會議，其中一名同事後來確診。

3月1日晚，女子出現發燒、咳嗽、流涕等呼吸道症狀以及噁心、腹瀉、肌肉酸痛、全身乏力等症狀，後來4次於當地醫院就診，胸片顯示有肺炎影像，但在美國3次申請新冠肺炎病毒檢測均被拒絕。於是，女子選擇與丈夫、兒子一家三口於美國洛杉磯機場乘國航返京，事件造成59名密切接觸者。

對此，一眾網民紛紛指責女子自私，指「女子與丈夫、孩子的座位是分開的，一定是知道自己感染了，所以讓家人坐遠一點」、「她上機前已知自己很可能感染，並吃了退燒藥。怕在飛機上傳染給丈夫、孩子，所以有意分開選坐。傳染給其他人她不怕，就怕傳染家人」，也有人稱事件一定要嚴懲。

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責任編輯：楊宛茜