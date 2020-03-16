【新冠肺炎】許樹昌對英政府不採取圍堵政策感意外　形容是「賭一鋪」

▲ 中大呼吸系統科講座教授許樹昌擔心英國將步意大利後塵。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎持續於歐美蔓延，英國政府首席科學顧問瓦蘭斯早前提出，毋須刻意抑制傳播，相反應運用群體免疫；而英政府亦決定抗疫行動由圍堵進入拖延。中大呼吸系統科講座教授許樹昌對英國不使用圍堵政策感到出奇，形容英國現時是「賭一鋪」，亦擔心將步意大利後塵。

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中大呼吸系統科講座教授許樹昌接受新城電台節目訪問解釋，理論上如有6、7成人受感染，更多人會出現抗體有保護作用，惟但不知新型冠狀病毒的抗體能維持多久，以沙士為例，抗體只能維持2、3年，而中東呼吸綜合症更只有約10個月，直言對英國不使用圍堵政策感到出奇，形容英國是「賭一鋪」，擔心會步意大利後塵。

他稱，印度、埃及及東南亞國家等發展中國家，未必有足夠資源進行病毒檢測，呈報個案未必反映實況，而本港早前一個埃及團全團人都確診，相信病毒於當地社區傳播力強， 建議市民避免外遊。

許樹昌認為，本港現時主要是輸入個案，機場需要小心把關，呼籲入境人士要如實申報，若有發燒等徵狀要立刻到醫院隔離；而本港目前的新冠肺炎確診個案仍較周邊城市少，證明圍堵政策有效，但仍然要繼續維持，避免病毒流入社區。

許樹昌又提及夏天的呼吸道病毒活躍情況會減低、傳播力減弱，希望疫情會較冬季紓緩，但強調不等於病毒會消失；提醒市民不能掉以輕心，外地輸入個案越來越多，必須做好機場把關，旅客要如實健康申報，政府亦要執行罰則。

醫管局已就新抗病毒藥「瑞德西韋」展開臨床測試，許樹昌表示，瑞德西韋於上星期六踏入臨床測試，威爾斯醫院一名確診患者亦開始服用新藥，現時情況穩定，治療效果仍有待觀察；但相信新藥適用於嚴重病患者， 即患者入院時，血氧飽和度低於94%，而情況輕微至中等的患者就使用其他治療方法。

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責任編輯：陳正怡