【驚慌秋田】秋田犬被放車斗高速行駛狀甚驚慌　車牌為成龍一家持有

▲ 有市民目擊秋田犬被放車斗，狀甚驚慌，及後發現車牌持有人為成龍一家。

最近有多個市民曾經目擊有車主將秋田犬放在農夫車的車斗上，車輛高速行駛，狗狗狀甚驚慌。《香港動物報》更指早在2016年已見過同一輛車，將兩隻金毛尋回犬放在車斗中，非常危險。根據運輸署資料，發現車牌登記人為「Shire Horse Company Limited」，該公司的董事分別為成龍、太太林鳳嬌和兒子房祖名。

以下為《香港動物報》全文：

近日數次被人目擊將秋田犬放在車斗行駛的車輛，根據運輸署資料，其登記車主為「Shire Horse Company Limited」，該公司的董事分別為成龍（原名陳港生）、太太林鳳嬌和兒子房祖名（原名陳祖名）。有讀者指早兩星期在九龍塘往獅子山隧道方向見過這輛車將秋田犬放車斗中，有讀者更指今日見到其車斗有兩隻狗狗。

根據公司註冊處在2019年9月的公司申報紀錄，「Shire Horse Company Limited」的董事為成龍一家三口，股東則為兩家海外註冊的公司Perth Company Limited及Year Wish Limited。「Shire Horse Company Limited」是該車輛登記車主，即該車輛由成龍一家持有。

愛協：應將狗隻放在車廂內

早在2016年4月，《香港動物報》曾經報道過該車將兩隻金毛尋回犬放在車斗中，當時愛護動物協會指，無論狗隻是否有綁繩，這做法都會令狗隻處於危險情況，亦會影響道路安全，「如果狗隻跳下來，後面的駕駛者要如何做？」

愛協當時又指，如果狗隻沒綁繩，有機會拋下車斗，即使有綁繩，危險性也很大，因為若狗隻跳下車或拋出車，可能造成箍頸和拖行而受傷。理想的做法，是將狗隻放在車廂內。

多名市民目擊 狗狗狀甚驚慌

目擊者Athena於觀塘往將軍澳方向的隧道，見到該車車斗放了一隻秋田犬，估計車速達60、70公里，狗狗狀甚驚慌，險象還生。有讀者指早兩星期在九龍塘進入獅子山隧道方向見過這輛車這樣載著秋田犬行駛，也有讀者說今日見過這輛車車斗有兩隻狗狗。有網民在「貓貓狗狗保護及領養區(香港)」facebook群組中留言指「之前見過，上面應該有兩隻」。

原文刊於《香港動物報》，TOPick獲授權轉載。

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