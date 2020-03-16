回南天細菌滋生　衣物防潮大作戰

香港每年三至四月，從海上吹來溫暖潮濕的東或東南風，濕氣會非常重，除了令人不舒服外，家中衣物亦可能因潮濕而滋生細菌，出現異味，甚至引起疾病。加上新型肺炎和流感肆虐，防潮絕對是今年的衣物衛生大挑戰！

蒸氣殺菌或令病毒飄散

香港人在過去兩個月成了口罩和病毒專家，各種專業名詞已難不到大家，其中一個就是「霧化」。「霧化」傳播指細菌病毒依附在空氣懸浮的微小粒子上，人體吸入這些微粒便可能造成感染。

▲ 使用蒸氣燙斗或用燙斗向衣服噴灑蒸氣，可能會令病毒在空氣飄散。

一些不能經常清洗的衣物，大家會選擇用燙斗噴射蒸氣高溫消毒，但原來過程會產生霧化效果。若衣物帶有病毒或細菌，便可能隨蒸氣離開衣服表面，在空氣中飄浮傳播。對相蒸氣消毒，把除菌噴霧直接噴灑在衣物之上，可更有效消滅病菌。

日本製衣物淨化噴霧 有效清除冠狀病毒

家中的厚重外套、毛衣、手袋或布製品等，不能經常清潔，除菌噴霧正好幫這些物件淨化消毒。市面有不少針對衣物的消毒噴霧，其中「Laundrin衣物淨化噴霧」的配方之中，含有新加坡國家環境局發佈，對抗新型冠狀病毒有效成分清單上的苯扎氯銨，配方經實驗測試能有效清除99.99%冠狀病毒，更適合使用在嬰兒衣物上。加上產品在日本製造，信心保證。

▲ Laundrin衣物淨化噴霧：$59/370ml（日本製）， 成份取自有機栽培植物精華，測試證實能有效去除99.9%大腸桿菌及金黃葡萄球菌，並去除汗臭、煙草、食物或寵物殘留的異味。

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室內晾衣 減少病毒感染

早前衞生署公佈了全港有過萬宗家居隔離個案，幾乎區區有份。當大家都留意U型渠的播毒危機，其實室外晾曬衣物，一樣可能黏附從廁所排氣管或其他地方散來的病毒及污染物。

▲ 部分衣物如厚重毛衣、外套等不能經常清洗，淨化噴霧能解決不少問題。

室內晾衣，加上抽濕機，可以避免衣服吸收室外污染物與潮濕空氣，加快乾衣速度，同時減少細菌滋長時間。大家也可以在洗衣時使用消毒抗菌洗衣液或柔順劑，一樣可以防止衣物洗後發霉。像日本製「Laundrin衣物香水柔順劑」便擁有24小時抗菌淨味配方，就算衣物沒經太陽曬，也乾淨無味。無濕氣病毒難滋生，輕鬆應付回南天。

▲ Laundrin衣物香水柔順劑：$59/600ml（日本製）， 24小時抗菌淨味，防止霉味產生，還有由香水大師調配的皇室香氣，保證衣物香噴噴。

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衣櫃防潮 減少細菌滋生

洗衣晾衣之後，最後一步收納衣物亦不能馬虎，否則衣服便會偷偷在黑暗的衣櫃中發霉，滋生細菌黴菌，形成「噏」味，影響觀感，嚴重的更可能會引起皮膚痕癢，甚至過敏。

▲ 衣櫃容易積聚濕氣，做好衣櫃防潮是守護家居健康的重要一環。

最方便省時的衣櫃防潮法，是在回南天或天氣潮濕時，將吸濕劑與洗淨晾乾的衣物一拼收納，吸走濕氣，保持衣物乾爽。日本家傳戶曉的家居生活品牌──白元就有一款強力抽濕袋，獨立小巧包裝，不佔位置，特別適合放置於細小抽屜中。抽濕袋內的吸濕劑有效吸收水份，一袋（12包x50ML）抽濕量多於一個水樽以上，而且防霉及除臭，收納更安心。

▲ 白元強力抽濕袋：$49.8 （一袋12包）， 抽濕、防霉、除臭功能三合一，獨立小型包裝，方便使用和儲存。

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如要應對大型衣櫃，可考慮使用白元強力抽濕器500ml（3個裝），單個抽濕量已等於1個水樽份量，而且採用紙蓋，減少塑膠對環境污染，加上防漏設計，使用更安心。

▲ 白元強力抽濕器500ml：$28.9/3個裝，特強吸濕力，加上防漏設計，適用於衣櫃，廚櫃等潮濕地方。

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Laundrin和白元產品銷售點*：

百佳超級市場、惠康超級市場、日本城、萬寧、屈臣氏、HKTVmall、DON DON DONKI、一田超市、AEON、千色Citistore、UNY、APITA、永安百貨及各大藥房有售

*個別店鋪售賣的產品種類或有所不同

（資料由客戶提供)）