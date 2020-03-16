【美國疫情】星爺愛將徐嬌美國遇搶購潮　「執下欄」積穀儲糧：希望能吃上個半個月

▲ 徐嬌在美國分享超市被搶購一空照片。

新冠肺炎疫情蔓延全球，美國的確診個案亦不斷上升，導致超巿出現搶購的情況。現年22歲、曾主演周星馳電影《長江7號》的徐嬌，現正身處美國修讀電影。徐嬌日前在個人微博分享美國的現況，指當地開始實施了限購令。

而徐嬌亦在微博分享數張美國超巿被搶購一空的照片，並配文：「今天跑了兩家超市大采購，米限購了，肉也賣得差不多，只剩下一些不受歡迎的部位（我買了豬頸肉、牛百葉和羊肉），希望能吃上個半個月吧。」

▲ 徐嬌分享美國超巿現況。（取自徐嬌微博）

徐嬌處境令到不少網友非常擔心，紛紛著她保重身體，注意安全。

也有熱心網友提供航班資訊，為徐嬌分析回國及留在美國的利弊。

▲ 徐嬌在美國的雪櫃。（取自徐嬌微博）

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《長江7號》反串爆紅

徐嬌在2006年於周星馳導演的《長江7號》中反串演周小狄，她在戲中出色的表現令觀眾留下深刻印象。在《長江7號》拍攝完畢後，周星馳與徐嬌以「契父女」相稱，即使二人再沒有合作拍戲，私下仍十分關心彼此。

▲ 徐嬌與周星馳因合作《長江7號》而結緣。

早年徐嬌患上「靈性縱隔腫瘤」，雖然沒有告知契爺周星馳，但周星馳在看到徐嬌的貼文後立即致電關心，令徐嬌受寵若驚，在微博的發文感受到被關心的溫暖：「這下還是被他（指周星馳）知道了……這兩天我感受到了大家對我滿滿的愛，謝謝周老爸！」

低調學霸

因為《長江7號》一炮而紅的徐嬌廣告不斷，卻在16歲時急流勇退赴美留學，令外界出現不少反對聲音，認為她不應該浪費難得的知名度，但徐嬌選擇忠於自己。

▲ 徐嬌經常分享美照。（取自徐嬌微博）

學業優異的徐嬌，一共獲4間心儀的美國名校取錄，分別是雪城大學、邁阿密大學、查普曼大學和藝術中心設計學院，最後她選讀了藝術中心設計學院。

▲ 徐嬌成績優異。（取自徐嬌微博）

在美國期間，徐嬌不時分享在當地的生活照，因當中不乏玩樂相片，於是被網民留言質疑：「出國根本是一直玩一直玩」，於是徐嬌即亮出全A成績表，證實自己並沒荒廢學業。

徐嬌也以自身的經歷鼓勵大眾：「不要禁錮自己的潛力，不要低估自己的能力，年輕就要勇於探索！」



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