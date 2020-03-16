【娛圈秘聞】《法證先鋒IV》梅小青傳與高層不和　黎明溫兆倫爭唱主題曲【有片】

▲ 《法證先鋒》系列監製小青姐分享入行以來拍劇點滴。

TVB劇《法證先鋒IV》監製梅小青，日前上商台節目《星光背後》接受主持人梁泰來訪問。身為TVB金牌監製的梅小青，曾製作《法證先鋒》系列、《宮心計》系列、《洛神》、《公主嫁到》等人氣劇。當中，更包括捧紅黎明的《今生無悔》。

梅小青在大談當年與黎明拍劇的經過外，爆當年黎明和溫兆倫爭唱《今生無悔》主題曲一事。

▲ 小青姐上商台節目《星光背後》接受訪問。（梁泰來IG圖片）

梅小青讚黎明出色

四大天王之一的黎明，當年未走紅已獲小青姐慧眼相中，安排他演《飛躍霓裳》（88年）、《回到唐山》（89年）。之後黎明在1991年憑主演《今生無悔》爆紅。

對於被指捧紅黎明，小青姐謙虛表示：「我不敢說是捧紅了黎明，他當年是以歌手約接拍劇集。」

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▲ 《今生無悔》的主題曲最終由王傑主唱。

黎明溫兆倫爭唱《今生無悔》主題曲

小青姐大讚黎明是位好演員，「我覺得他很好，肯去工作而且靚仔。不知為何對他很有信心，既然公司讓我去做，而且我也覺得是對的，便讓他演了《今生無悔》。」

《今生無悔》主題曲卻不是由黎明或溫兆倫主演，而是由王傑負責。被問到是否因兩位劇集主角爭唱主題曲時，小青姐婉轉說：「黎明和溫兆倫也喜歡唱主題曲，這是很自然的事，於是便讓他們分別唱劇集插曲，再加上王傑唱的主題曲，便可以有3首歌。」

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▲ 原來李嘉欣是黎明找回來演《原振俠》的女主角。

黎明走紅後，飲水思源在1993年接拍了《原振俠》，小青姐透露：「李嘉欣是他找回來的，縱然劇中角色有不少著名演員，但大家的檔期都沒有問題。當時很趕急的，又要外埠，拍畢後又要趕出街，但一切都很順利。」

小青姐又謂：「最難忘是要求王菲重拍，事關覺得她無乜表情，怎料再拍也是一樣無表情。不過，她也深得觀眾愛戴，或許這就是她的魅力。」

梅小青否認與珍姐不和

至於有傳聞指TVB的山頭主義多，高層間的鬥爭好比梅小青的作品《宮心計》。而小青姐在2012年一度與丈夫劉家豪離巢，當時有傳跟戲劇組高層曾勵珍不和。

節目中，小青姐表示和珍姐沒有不和：「我這份人只記人的好，沒有不和。不過，我應不是阿姐最鍚的一個，因有時想開的創作未必得到阿姐批準，亦要開一些不是我最想拍的題材。適逢當時now找了我很多次，人工、職位、自由度等都好大，那我就想去試。」

今年5月，2016年回巢的梅小青正式榮休再次離開TVB，她指最捨不得是多年來合作的幕後拍檔，但為了健康，不得不退下火線。她現在最想嘗試慢活生活，多些時間陪伴家人。