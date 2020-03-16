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【好人好事】心痛伯伯腳受傷瑟縮樓梯睡覺　元朗街坊送包充饑：一聲慰問令世間不再冷漠

健康 12:21 2020/03/16

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

一名元朗街坊關心在樓梯睡覺的伯伯，買包給對方充餓。

疫症當前，除了缺乏口罩，社會上有一群人不僅沒安身之所，三餐溫飽也成問題。有網民日前外出去買漢堡包作宵夜時，在元朗一間麥當勞內發現一名伯伯瑟縮在樓梯上睡覺，腳有傷患。因不能視若無睹，他決定折返店內買包給伯伯充饑，並呼籲大家關心社會上被忽略的一群。

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該名網民於fb群組「食在元朗」發文分享一段經歷，指日前在元朗大馬路（青山公路-元朗段）的麥當勞買食物時，遇見一位伯伯：「上樓梯時，見到個伯伯，衣衫襤褸，雙腳腫脹破損，依偎著欄杆睡著了。」

買完食物，下樓之際，伯伯仍未離去。該網民於心不忍，遂上前問伯伯是否肚餓。惟問了兩次，伯伯也婉拒，稱：「唔使喇，多謝」。雖然如此，網民仍折返餐廳內，為伯伯買了一個包，放在他身旁後步出餐廳。關上餐廳大門那刻，該網民聽到伯伯說了聲「多謝」。

該名網民有惑而發，在文中呼籲：

大家有時多點去留意身邊嘅人和事，可能一聲慰問、關心，甚至一個包便可以令到人世間不再冷漠。

他稱自己10年前一定不能這樣做，惟「人大了希望多關心社會，關心社會上被忽略的一群」。

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責任編輯：李迦善

正能量 健康問題 元朗 麥當勞

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