【齊心抗疫】意大利鎖國下掀露台Jam歌熱潮　住戶苦中作樂互相打氣抗疫

▲ 意大利人足不出戶下自娛，紛紛走出露台Jam歌大合唱互相打氣。

意大利是新冠肺炎疫情重災區，確診個案已超過2.4萬宗，逾1,800人死亡，已全國封城抗疫，如非緊急情況、健康或工作理由需外出，民眾不得出門。不過，意大利人未有意志消沉，近日響應「聲音快閃」活動，家家戶戶均走出露台高歌合奏，變成社區音樂會互相打氣。

據英國《衛報》報道，意大利日前在多個地區響應一個「聲音快閃」活動（Flashmob Sonoro），鼓勵民眾於同一時間打開窗戶及走出露台大合唱，有樂器取樂器，沒有的話可隨手取物件製造聲響，以作互相鼓勵振奮士氣。

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▲ 有夫婦吹笛彈結他Jam歌。（影片截圖）

隱世樂手出山 彈結他DJ打碟

活動中引出大批「隱世樂手」出山打鑼打鼓、彈結他、吹笛及高歌，小朋友都加入拍手和唱；有人更高聲合唱意大利國歌，心情激昂。至晚上有DJ搬出器材在露台打碟，將「露台音樂會」氣氛推上高峰，人人手舞足蹈。

▲ 大人細路走出露台唱歌揮手，互相打氣。（法新社）

活動由羅馬樂團Fanfaroma發起，樂團指音樂是治療心靈的最佳良藥，相信音樂可以在疫情中打破沉默，振奮士氣。

這個活動不是追求完美，而是一個社會性實驗。

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意大利人紛紛將Jam歌片放上社交網站twitter及facebook爆紅，世界各地網民均感到鼓舞，「這是疫情中美麗的畫面」、「意大利人好棒，請繼續高歌」，並紛紛為意大利及歐洲民眾打氣，盡快戰勝疫情。

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責任編輯︰林綺玲