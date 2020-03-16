【C朗抗疫】瘋傳C朗改建名下酒店成醫院　CR7集團發言人開腔回應

▲ 瘋傳C朗改建名下酒店成醫院，CR7集團發言人開腔回應

新冠肺炎蔓延全球，體壇亦不能倖免。祖雲達斯25歲球員魯加尼（Daniele Rugani）日前接受新冠肺炎檢測呈陽性反應，所有隊友包括C朗（Cristiano Ronaldo）都要接受隔離檢測。網上瘋傳C朗將會把自己名下在葡萄牙投資的連鎖飯店，改用成治療臨時新冠肺炎的場所。C朗酒店連鎖集團Pestana CR7的發言人就有關消息首度開腔回應。

據《FOX Sports》報道，C朗因隊友魯加尼確診新冠肺炎而正進行自我隔離，而他宣布將會把自己在葡萄牙旗下開設的連鎖酒店，改成新冠肺炎臨時治療場所，而醫護人員的薪水及病人費用，由他全面負擔。該消息最早於西班牙時間周日早上，《馬卡報》率先報道。C朗的酒店連鎖集團Pestana CR7的發言人隨後回應消息，表示：

我們是一間酒店，我們不會改為醫院。一如平時，我們現在是酒店，之後仍然會是酒店。

而《馬卡報》其後刪除有關報道。

網上曾瘋傳C朗因隊友確診新冠肺炎而同樣受到感染，但及後他澄清自己健康無礙，並無確診。C朗於14日）在IG發文，呼籲大家要小心應對目前這個艱難時刻：

全世界正經歷一段需要所有人極為小心謹慎應對的困難時刻。今天我不是以足球員，而是以一個兒子、父親和一個人來說話，並對影響全球的最新發展表達關注。重要的是，我們需要跟從世界衛生組織（WHO）和政府部門處理今次情況的建議。保護人命安全應在所有利益之上。

責任編輯：王俊賢