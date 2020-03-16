【口罩供應】卓悅日本幼童口罩抗疫套裝開售 4間指定分店限定發售【內附地址】
精明消費 12:55 2020/03/16
新冠肺炎疫情未息，香港口罩仍然供不應求，卓悅今日（16日）在Facebook宣布快閃開售日本幼童口罩抗疫套裝，並於4間指定分店限定發售。
【口罩供應】N95+ASTM Level1+三層過濾口罩 港產SPT Mask預售25萬個配額【附連結】
快閃日本幼童口罩抗疫套裝 $299／套（每人每日限買一套）
包括：
1. 日本ERA MASK 99 三層式防護口罩（幼童用） 60個
- 三層結構防護， 能有效隔離99%細菌、飛沫、塵埃及花粉
- 立體構造，減少佩戴時的呼吸不適
- 特別設計鼻鉗位置，能緊貼臉部
2. Au Fairy除菌濕紙巾（花香/無味） 30片
（隨機任何一款）
- 99.99%抗菌
- 含維生素E及蘆薈、綠茶及洋甘菊等親膚提取物，適合敏感性皮膚和嬰兒皮膚
- 無香料、無酒精、不含Parabens及MIT等可能致敏的防腐劑無人造色素
3. TOWA AG銀離子消毒殺菌搓手液 25ml
- 日本製造
- 添加銀離子、酒精及透明質酸，殺死細菌及病毒
- 減輕手部乾燥感
或
Coreana CLEAN & FRESH 酒精搓手液 60ml
- 韓國製造
- 含62.4%酒精，滅菌99.99%
- 雙手時刻保持潔淨
4. 日本獅王麵包超人兒童牙膏（草莓味/蜜瓜味） 40g
（隨機任何一款）
- 日本製造
- 專門為幼兒製造的安全配方牙膏，不慎吞食並無危害
- 添加預防蛀牙的木糖醇，高效去除牙垢並強健牙齒
- 可愛的麵包超人圖案，加上水果清香，讓寶寶愛上刷牙
- 特別的開口設計，用量更容易控制，易於兒童使用
4間指定分店：http://bit.ly/3aZmZUW
卓悅表示以上產品不用領籌，不用在門外排隊。
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責任編輯：王芷瑩