  • 22°C
香港時間 : 2020316日 (一) 14:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:醫·健

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【口罩供應】卓悅日本幼童口罩抗疫套裝開售　4間指定分店限定發售【內附地址】

精明消費 12:55 2020/03/16

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

卓悅日本幼童口罩抗疫套裝售$299。

新冠肺炎疫情未息，香港口罩仍然供不應求，卓悅今日（16日）在Facebook宣布快閃開售日本幼童口罩抗疫套裝，並於4間指定分店限定發售。

【口罩供應】N95+ASTM Level1+三層過濾口罩　港產SPT Mask預售25萬個配額【附連結】

快閃日本幼童口罩抗疫套裝　$299／套（每人每日限買一套）

包括：

1.　日本ERA MASK 99 三層式防護口罩（幼童用） 60個

  • 三層結構防護， 能有效隔離99%細菌、飛沫、塵埃及花粉
  • 立體構造，減少佩戴時的呼吸不適
  • 特別設計鼻鉗位置，能緊貼臉部

2.　Au Fairy除菌濕紙巾（花香/無味） 30片
（隨機任何一款）

  • 99.99%抗菌
  • 含維生素E及蘆薈、綠茶及洋甘菊等親膚提取物，適合敏感性皮膚和嬰兒皮膚
  • 無香料、無酒精、不含Parabens及MIT等可能致敏的防腐劑無人造色素

3.　TOWA AG銀離子消毒殺菌搓手液 25ml 

  • 日本製造
  • 添加銀離子、酒精及透明質酸，殺死細菌及病毒
  • 減輕手部乾燥感

或 

Coreana CLEAN & FRESH 酒精搓手液 60ml

  • 韓國製造
  • 含62.4%酒精，滅菌99.99%
  • 雙手時刻保持潔淨

4.　日本獅王麵包超人兒童牙膏（草莓味/蜜瓜味） 40g
（隨機任何一款）

  • 日本製造
  • 專門為幼兒製造的安全配方牙膏，不慎吞食並無危害
  • 添加預防蛀牙的木糖醇，高效去除牙垢並強健牙齒
  • 可愛的麵包超人圖案，加上水果清香，讓寶寶愛上刷牙
  • 特別的開口設計，用量更容易控制，易於兒童使用

4間指定分店：http://bit.ly/3aZmZUW

卓悅表示以上產品不用領籌，不用在門外排隊。

【3月16日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

責任編輯：王芷瑩

口罩 疫情 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

最高瀏覽

【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
18:19 2020/03/08
【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評
14:01 2020/03/09
【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評
【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】
13:30 2020/03/09
【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】