【疫情減壓】3月盛放絢麗繡球花　盤點香港動植物公園及九龍公園兩大賞花熱點

▲ 九龍公園，繡球花在兒童遊樂場入口下的一帶花圃。（攝影︰馮柏偉）

雖然新冠肺炎疫情持續，但周末仍有不少市民外出「抖抖氣」。踏入3月，南昌公園的黃花風鈴木已開到茶靡，但繡球花卻開得正盛。記者昨天( 3月15日)前往香港的兩大公園︰香港動植物公園及九龍公園，一叢叢色彩互異的繡球花爭妍鬥麗，周末有時候不妨看看繡球花的風采。

香港動植物公園 繡球花配草坪

繡球花在香港是非常熱門的觀賞植物，在香港動植物公園中央的噴水池附近，草坪的邊緣位置亦植有不少繡球花，目測以淡紫、粉紅、彩藍為主，一片怡然。

▲ 香港動植物公園的繡球花連著草坪，相當寫意。（攝影︰馮柏偉）

繡球花又名紫陽花、八仙花，開花期在每年3月至5月，繡球花由許多小花組成，花序呈球狀。

▲ 香港動植物公園小食亭，這組紅毛猩猩雕塑旁也有不少繡球花。（攝影︰馮柏偉）

▲ 香港動植物公園的入口，也有一排的杜鵑開得正盛。（攝影︰馮柏偉）

它有一種很特別的習性，其開花顏色會因土壤的酸鹼值不同而有變化，泥土偏酸會開出藍色花，屬鹼性則會開出較紅的花朵！

九龍公園 參觀繡球花花壇

至於九龍公園，繡球花則偏在兒童遊樂場入口下的一帶花圃，記者到訪當天更有不少龍友來「打龍」。

公園內，更有一個名為「祝福」的繡球花花壇設定，參照馬來西亞傳統伊斯蘭婚禮而設計，表現繡球花多且共生一體的特色，一行行還夾著菊花，非常漂亮。

▲ 九龍公園名為「祝福」的花壇，展現繡球花之美。（攝影︰馮柏偉）

▲ 九龍公園的杜鵑也開得正盛。（攝影︰馮柏偉）

值得一提的是，繡球花雖然外形絢麗，但其汁液蘊藏毒素——八仙花酚，手指皮膚接觸有機會有過敏性皮炎，或引致出現濕疹，市民參觀，謹記「可遠觀而不可褻玩」！

撰文︰司徒家傑