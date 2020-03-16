【英國疫情】牛津大學6人中招新冠肺炎　英國多間大學自行停課停考試

▲ 如有孩子赴英升學，家長需密切留意疫情發展，盡早安排回港或考試事宜。

英國新冠肺炎疫情大爆發，截至3月16日英國有1,395宗確診個案，當中有多位大學學生確診，包括6名牛津學生。英首相更表示估計實際患者有5千至1萬人，不少港人子女赴英留學，家長紛紛搶購機票安排子女回港暫避，一票難求。

根據《BBC》報道，於3月12日下午，英國首相約翰遜（Boris Johnson）重要發佈會的內容，形容疫情為本世代最壞的公共衞生事件 ，更說到有機會在疫情下失去至愛，疫情相當嚴峻，預計死亡率大約10%。

然而英國政府被抨擊採取「佛系」的群體免疫措施，讓整個國家獲得群體免疫力，政府需要讓60%英國人感染新冠肺炎，如有疑似感染個案自行在家隔離。

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牛津大學6名學生確診

3月14日，有297位來自各大學科學家聯署質疑政府採取放任政策，包括英國牛津大學流行病學教授陳錚鳴指出在沒有疫苗之下，認為英國的策略過於冒險和理性，抵擋不住就把它引進來，他指新冠病毒是一場持久戰。

據《BBC》報道，牛津大學（University of Oxford) ）有6名學生確診患有新冠肺炎，聖安德魯大學（St Andrew's University）及布里斯託大學（Bristol University）亦有確診個案。

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多間大學自行停學

受疫情影響，陸續先後有多間大學自行停止教學和考試，有的改推行網上授課等相應對策，包括索爾福德大學（University of Salford）、布里斯托（University of Bristol）、愛丁堡大學（ University of Edinburgh）、諾定咸大學（ University of Nottingham ）及南安普敦大學（University of Southampton）等。

如愛丁堡大學轉至網上教學，並取消考試，大學強調校園仍然開放，圖書館、研究和學習空間等照常運作，同時校方向學生保證，網上教學不影響他們按時取得學歷資格，學位有同樣的價值。

可是亦有多間英國大學，包括雷丁大學（University of Reading ）、金斯頓大學（Kingston Universit y London）強調將響應首相號召不停課，雷丁大學更發電郵並特別提醒學生一切照常。

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梁芷珊︰不用留英國考公開試

梁芷珊與前夫羅傑承育有17歲女兒Eily，她早在14歲時赴英國讀書，她現時跟女兒在倫敦，她近日在其YouTube頻道「梁芷珊Canny Leung」發布了多段有關英留學生疫情下的緊急安排。她表示依英政府的推測，5月下旬將是疫情的高峰期，估計屆時有更多學枚改網上教學，而家長關心到時面對考試，包括校內升班試、公開試的安排。

留英學生將面對升班試及公開試，我也很關心此問題，因為我女兒今年考升大學公開試，家長可衡量另作安排，很多公開試不一定在英國考，可以在海外其他地區考。

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責任編輯︰顏紫燕