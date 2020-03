【英國疫情】牛津大學6人中招新冠肺炎　英國多間大學自行停課停考試

▲ 如有孩子赴英升學,家長需密切留意疫情發展,盡早安排回港或考試事宜。

英國新冠肺炎疫情大爆發,截至3月16日英國有1,395宗確診個案,當中有多位大學學生確診,包括6名牛津學生。英首相更表示估計實際患者有5千至1萬人,不少港人子女赴英留學,家長紛紛搶購機票安排子女回港暫避,一票難求。

根據《BBC》報道,於3月12日下午,英國首相約翰遜(Boris Johnson)重要發佈會的內容,形容疫情為本世代最壞的公共衞生事件 ,更說到有機會在疫情下失去至愛,疫情相當嚴峻,預計死亡率大約10%。

然而英國政府被抨擊採取「佛系」的群體免疫措施,讓整個國家獲得群體免疫力,政府需要讓60%英國人感染新冠肺炎,如有疑似感染個案自行在家隔離。

牛津大學6名學生確診

3月14日,有297位來自各大學科學家聯署質疑政府採取放任政策,包括英國牛津大學流行病學教授陳錚鳴指出在沒有疫苗之下,認為英國的策略過於冒險和理性,抵擋不住就把它引進來,他指新冠病毒是一場持久戰。

據《BBC》報道,牛津大學(University of Oxford) )有6名學生確診患有新冠肺炎,聖安德魯大學(St Andrew's University)及布里斯託大學(Bristol University)亦有確診個案。

多間大學自行停學

受疫情影響,陸續先後有多間大學自行停止教學和考試,有的改推行網上授課等相應對策,包括索爾福德大學(University of Salford)、布里斯托(University of Bristol)、愛丁堡大學( University of Edinburgh)、諾定咸大學( University of Nottingham )及南安普敦大學(University of Southampton)等。

如愛丁堡大學轉至網上教學,並取消考試,大學強調校園仍然開放,圖書館、研究和學習空間等照常運作,同時校方向學生保證,網上教學不影響他們按時取得學歷資格,學位有同樣的價值。

可是亦有多間英國大學,包括雷丁大學(University of Reading )、金斯頓大學(Kingston Universit y London)強調將響應首相號召不停課,雷丁大學更發電郵並特別提醒學生一切照常。

梁芷珊︰不用留英國考公開試

梁芷珊與前夫羅傑承育有17歲女兒Eily,她早在14歲時赴英國讀書,她現時跟女兒在倫敦,她近日在其YouTube頻道「梁芷珊Canny Leung」發布了多段有關英留學生疫情下的緊急安排。她表示依英政府的推測,5月下旬將是疫情的高峰期,估計屆時有更多學枚改網上教學,而家長關心到時面對考試,包括校內升班試、公開試的安排。

留英學生將面對升班試及公開試,我也很關心此問題,因為我女兒今年考升大學公開試,家長可衡量另作安排,很多公開試不一定在英國考,可以在海外其他地區考。

