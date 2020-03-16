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【歐洲疫情】 LV化妝品工廠首周生產12噸消毒洗手液　免費提供法國及歐洲醫院抗疫

健康 13:26 2020/03/16

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

LV將生產消毒洗手液。

新冠肺炎在歐洲多個國家蔓延，法國奢侈時裝品牌Louis Vuitton的母公司LVMH（Moet Hennessy Louis Vuitton）於當地時間周日宣佈，將起用公司生產化妝品及香水的工廠，從當地時間周一起開始生產消毒洗手液，並免費提供予法國當局及歐洲醫院，望攜手對抗疫情。

美國媒體CNBC的報導，LVMH（Moet Hennessy Louis Vuitton）公司的CEO Bernard Arnault（貝爾納·阿爾諾），於法國時間周日宣佈，為應對新冠肺炎疫情對法國及全歐洲帶來的影響，包括抗疫物資嚴重短缺，決定自周一起使用其香水及化妝品工廠生產消毒洗手液。

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工廠主力為國際著名品牌Christian Dior、Givenchy等生產香水和化妝品，工廠將從當地時間星期一開始製造消毒洗手液，預計首周能夠供應12噸的產量，並免費向法國當局和歐洲最大的醫院系統提供。

LVMH的聲明中提及，希望透過是次緊急措施，能有效地幫助解決法國缺乏防疫物資的危機，以及鼓勵更多人採取有效的防疫行動，以保護自己受病毒傳播的影響。

責任編輯：王俊賢

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