【新冠肺炎】何鉅業相信亨泰樓非喉管設計有問題　籲高層戶如廁廚有異味應檢查

▲ 富亨邨亨泰樓天台排污渠口。（經濟日報資料圖片）

大埔富亨邨亨泰樓出現3宗新冠肺炎確診個案，港大微生物學權威袁國勇認為不排除是下層單位的病毒，經糞渠透過「擾流效應」捲入頂樓單位。測量師學會前會長何鉅業稱曾到訪亨泰樓現場視察，目測排氣口高度符合法例要求，渠管亦未見異樣，相信非喉管設計出問題。

【富亨邨】袁國勇：亨泰樓非淘大及康美樓情況 或「擾流效應」令病毒經天台排氣喉吹回屋內播毒

測量師學會前會長何鉅業今早接受港台《千禧年代》節目訪問時解釋，擾流效應即如同水流好慢的情況，於平穩水面突然出現急速漩渦，而大廈內的空氣亦有類似情況，但氣體向下流動的情況，需視乎風勢是否急速和大廈排氣管排氣的空間而定，要通過電腦模擬才知道。

他稱，全幢大廈使用同一排氣及通風管出口、排氣口沿天井垂直而上的設計並不罕見，較早期一些一梯八伙私樓亦有類似設計，而涉事大廈及鄰近的建築情況會影響喉管長短，於氣流、風向等因素下，與排污渠連接的通風管有機會令排出氣體向下流動，大廈最高數層如打開窗，或未有打開門窗在廁所開抽氣扇，亦有機會令排出來的氣體進入單位。

何鉅業補充，曾到亨泰樓外圍觀察大廈通風口設計，認為排氣口高度符合法例要求，但未能進入大廈內視察，未知個別單位的情況。

他又籲居大廈頂層的市民毋需太驚慌，要留意廚房或廁所有沒有異味，亦要在有通風情況下，才開動抽氣扇，若長期偶而聞到不尋常的異味，又或留意到渠務有涉透情況，應關窗及找專業人士檢查；而大廈亦可加長喉道並屈折延至天台中央才排放，令排氣口遠離高層單位，減低住戶風險。

【防疫電子書】免費下載TOPick《新冠肺炎兒童防疫指南》電子書

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《預防新型冠狀病毒口罩百科》電子書免費下載連結

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《新型冠狀病毒2020防疫手冊》電子書免費下載連結

責任編輯：陳正怡