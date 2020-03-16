【恐怖邪教】新天地教會洗腦式傳教　年輕信徒邊撞墻邊祈禱不信父母

▲ 新天地教會推行洗腦式傳教，年輕信徒邊撞墻邊祈禱。

新冠肺炎在韓國繼續蔓延，當中一名來自大邱市61歲婦女因參加邪教組織「新天地教會」的聚會後，傳染至少83人。其中，新天地教會被廣泛報道，因它本來是韓國一個極具爭議的團體。而日前有Youtuber整合韓國電視台CBS的紀錄片《掉進「新天地」的人》，揭示不少年輕信徒不但對教主李萬熙忠心耿耿，更因宗教與家人惡言相向。

現年88歲的新天地教會創辦人李萬熙，17歲時從出生地慶尚北道，搬到首爾工作，從而認識異端教派。他在49歲時先與友人創立「新證據帳幕的新天地中央教會」，4年後再開辦「新天地教會」。起初他負責傳道，自稱「先知」，聲稱只有他才正確解讀《聖經》，唯有相信他本人方才得到救贖，只要不相信他便會受到審判。曾有人退教，即收到教會的恐嚇短訊，例如死後會下地獄等。

信徒對教主深信不疑

韓國電視台CBS在2015年拍攝一齣紀錄片揭示新天地教會的黑暗，當中有一名25歲女教徒在父母的迫使下，與一名正宗的教會傳教士對談，以開導她的心靈。父母表示，他們留意到女兒在晚上時會對著墻壁做一些自殘的行為，一邊撞墻壁一邊禱告。她堅信創辦人李萬熙是一個不死之身，相信實現聖經的地方是新天地教會。

詭計誘惑父母進入教會

女兒一早說明不會改變自己的信仰，全因父母的逼迫才與傳教士對談。女兒剛坐下，便向父母表明，

我今天坐在這邊商談兩小時，你們就一定要跟我去新天地聽講兩小時，這樣才公平，聽完之後你們才會知道哪邊是真理。

傳教士聽畢後，就表示女兒是誘騙父母加入新天地教會。

在對談的過程中，女兒突然跪下祈禱，「我希望可以透過言語來找到真理，請神父幫幫我，現在說著非真理，說著淫亂言語的女人，請讓她悔改吧！」

女兒開始改變 質疑新天地

對談繼續7天，在第4天的時候女兒一度崩潰，一直對爸媽說，「我要去新天地，你們讓我去新天地教會！」爸媽一直好好勸告，並著她不要再去新天地教會，怎料女兒回復，「這裡是地獄，我不要再這裡。」

直到第7日，傳教士以真理戳破新天地教會的歪理，女兒慢慢開始對家人自白加入新天地教會的事源，並開始坦白剛開始加入教會的教徒不能承認信仰，

你絕對不能跟家人說你是新天地教會的信徒，告訴家人會影響你身上的靈魂。

新天地教會著信徒辭職

女兒更表示，新天地的人說工作是一場陰謀，要他們辭去原有工作，

如果你的父母叫你去對談，你絕對不能相信他們的任何一句話，要相信新天地的真理，而且你的父母有可能會監禁你，不可以相信他們。

不認媽媽 直呼對方「阿珠媽」

除此，紀錄片中還有一名18歲的女信徒同樣被父母強迫接受對談，女兒因不滿而不認媽媽，對著她直呼「阿珠媽」，（阿姨，有陌生人的含意），行為令媽媽馬上淚崩。但是，女兒不但沒有理會媽媽的情緒，更表示，「你們這樣是綁架我，我可以報警，我有權利叫警察。」

幾分鐘過後，女兒趁著上廁所或空閒的時間報警。結果，警察到來後對爸媽說，「你女兒剛剛非常氣憤，說父母將她關起來不讓她出去。」期間，女兒不停在房間裡大叫，「請救救我！」警員後來按程序將眾人帶回警署，雖紀錄片未有講及事件後續，但也反映教徒對新天地信仰的狂熱。

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責任編輯：王明芳