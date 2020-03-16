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【防疫電子書】防疫+消毒用品+口罩冷知識　免費下載TOPick《10個必讀抗疫冷知識》電子書

健康 16:50 2020/03/16

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

新冠肺炎疫情持續，本港不少專家都預計疫情短期内仍會持續，呼籲市民外出戴上口罩防疫，並做好各項防疫措施，不要掉以輕心。做好公共衞生及個人防疫措施外，了解抗疫知識亦十分重要。究竟病毒可存活多久？搭港鐵接近車門易受感染？升降機內放屁會傳染

TOPick編輯部精心製作《10個必讀抗疫冷知識》電子書，歡迎分享予家人及朋友，大家齊心抗疫。

內容涵蓋：

個人衛生篇

  • 打噴嚏勿用手掩口鼻?
  • 多少度才算發燒?

清潔消毒篇

  • 病毒在不同環境的存活時間
  • 3種物質1分鐘減病毒感染力
  • 家用漂白水1:99、1:49稀釋方法

立即免費下載：http://bit.ly/38L7Ip7

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