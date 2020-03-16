【防疫電子書】防疫+消毒用品+口罩冷知識　免費下載TOPick《10個必讀抗疫冷知識》電子書

新冠肺炎疫情持續，本港不少專家都預計疫情短期内仍會持續，呼籲市民外出戴上口罩防疫，並做好各項防疫措施，不要掉以輕心。做好公共衞生及個人防疫措施外，了解抗疫知識亦十分重要。究竟病毒可存活多久？搭港鐵接近車門易受感染？升降機內放屁會傳染？

TOPick編輯部精心製作《10個必讀抗疫冷知識》電子書，歡迎分享予家人及朋友，大家齊心抗疫。

內容涵蓋：

個人衛生篇

打噴嚏勿用手掩口鼻?

多少度才算發燒?

清潔消毒篇

病毒在不同環境的存活時間

3種物質1分鐘減病毒感染力

家用漂白水1:99、1:49稀釋方法

立即免費下載：http://bit.ly/38L7Ip7

其他電子書下載

【抗疫湯水食療大全】電子書：http://bit.ly/32RFsQr

【預防新型冠狀病毒口罩百科】電子書：http://bit.ly/2tMxCdA

【新冠肺炎兒童防疫指南】電子書：http://bit.ly/2OQwlcH

【新型冠狀病毒2020防疫手冊】電子書：http://bit.ly/2SqFBFt

更多疫情相關報道：

疫情進展：http://bit.ly/2U6VVMI

【新冠肺炎】滴露官方教學 沖涼＋洗衫＋清潔家居＋消毒家居正確稀釋比例

【口罩防潮】天氣潮濕口罩受潮影響過濾效能 醫生教分口罩受潮特徵+防潮法

【新冠肺炎】輕症患者可廣泛播毒 新加坡官方解構室內播毒高危位【附內完整位置清單】

條款與細則︰

全部TOPick電子書的版權歸 TOPick 所擁有；任何人不得在未經合法取得授權的情況下，隨意傳閱、轉售或上傳TOPick電子書，或以任何形式節錄任何部分的內容。

如下載有問題，請 Whatsapp 6052-8037 或 電郵 topick.mktg@hket.com 查詢。

如有任何爭議，香港經濟日報集團保留一切最終決定權。