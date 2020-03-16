【古巨基當爸】周慧敏梁詠琪賀古太生B　基仔答謝關心公布BB性別

▲ 古巨基做爸爸，好友周慧敏送上祝福。（取自IG）

現年47歲的古巨基，昨晚深夜驚喜宣布榮升人父，結婚6年的基仔，賢內助太太Lorraine在美國誕B，基仔多個圈中好友如梁詠琪、周慧敏送上祝福，古巨基被好友問到BB性別，亦有親自回覆。

古巨基跟年長4年的賢內助Lorraine拍拖20年，於2014年結婚。基仔太太日前在美國低調誕下BB，古巨基榮升古爸爸，估計BB已有3個月大。

▲ 古巨基上載B仔小手相。（取自facebook）

古巨基在社交平台表示：

這個關於我和太太的人生充滿意義的消息，本身打算在農曆新年初一時向各位朋友公佈。但由於疫情的爆發，大家都在為抗疫勞心的時候，覺得還是稍後才跟各位分享心情會比較適合。 原本計劃在接下來的4/4兒童節這個別具意義的日子正式公佈，今晚卻突然收到很多朋友們的恭賀。在這𥚃，誠心感謝各位愛我和太太的朋友們和粉絲們。我會繼續做個好丈夫、好爸爸！

基仔並開心分享BB睡姿，好友如周慧敏、蔡卓妍、李克勤、梁詠琪、周勵淇、張敬軒、關智斌、胡定欣、陳敏之、關心妍及方力申等圈中好友齊送上祝福。

▲ 基仔跟Lorraine於14年結婚。

基仔在發文未提及B仔性別，後來他亦有有回覆留言：「謝謝各位祝福～看到很多朋友問是B仔或是B女，讓我補充一下：是小B仔喔」