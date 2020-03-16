【新冠肺炎】56億資助零售業計劃下周接受申請　社企實體店亦受惠

▲ （經濟日報資料圖片）

港府早前推「防疫抗疫基金」支援受疫情影響的各行各業，今日宣布當中涉及56億元的零售業資助計劃」下周一(23日)接受申請；在港有固定地址及獨立營運的實體商店，如於今年1月前已經開業，申請時仍營業將可申請，受惠商戶包括社企，每商戶可獲一次過8萬元資助，第一期資助將於4月內發放，料惠及約7萬個零售商戶。

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發言人稱，零售集團或連鎖零售商店，可獲最多300萬元資助，商戶申請以專屬網上系統處理；而合資格社企亦需有固定實體商店，並載列於社聯編製的《社企指南》，或獲香港社會企業總會頒發社企認證，又或受政府資助。

合資格商戶可於3月23日早上9時開始申請，4月12日午夜前截止，每個合資格商戶可獲一次過8萬元資助；零售集團或連鎖零售商店可獲得最多300萬元的資助，即不可獲得多於38間分店的資助額，預計可惠及約7萬間零售商戶。第一期資助將於4月內發放。資助計劃涵蓋向大眾銷售實體貨物，供個人或家庭使用的商戶。

不過計劃不包括小販、流動攤檔、沒有設獨立收帳系統的百貨公司專櫃、以6個月以下短期租約形式營運的商店，及只從事郵購、網購或以直接行銷的零售商店。港府指計劃有專設熱線1836 111及電郵enquiry@retailsubsidy.hk供商戶查詢。

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責任編輯：陳正怡