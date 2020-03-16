【齊心抗疫】北海道受疫情影響旅客驟減　機場職員舉牌送別旅客：希望再次到訪

▲ 機場職員舉牌送別旅客。（相片來源：twitter)

新冠肺炎疫情持續，不少國紛紛對疫情較嚴重的國家實施入境管制。各國的旅遊業都大受打擊，機場使用率亦大幅減少。日本有網民日前在北海道新千歲機場乘搭航班離開時，機場的地勤職員於航班旁邊向準備出發的旅客們舉起橫額，感謝他們於肺炎期間的支持以及揮手道別，令他十分感動。

根據日本媒體報導，有日本網民於Twitter發文，指早前於北海道新千歲機場乘搭天馬航空（Skymark）航班離開時，看到一名機場地勤職員於航班旁邊，背起寫有「在這嚴峻的時期你們仍乘搭飛機到來，感謝各位支持」的橫額，揮手向飛機上旅客道別，引起網民熱烈討論。

後來又有網民拍到職員舉起寫着「北海道是個好地方，希望各位再次到訪」的橫額，可見有不少Skymark職員自製寫有不同訊息的橫額歡送旅客。網民紛紛指，看到這樣的情景感到十分暖心和感動。

有網民指，Skymark的員工已非首次與旅客進行互動，過往的聖誕節甚至有員工穿着聖誕老人的衣服工作。不過有不少網民都擔心，受到新冠肺炎疫情的影響，航空界生意受損，不少航班也被取消，機場職員們的生計也會受到影響。

▲ 過往的聖誕節甚至有員工穿着聖誕老人的衣服工作。

責任編輯：王俊賢