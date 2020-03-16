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涉偷5枝酒精消毒劑當場被逮　47歲無業漢認貪心囚14天

社會 13:50 2020/03/16

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情未有平息跡象，消毒衛生用品供應持續緊張，47歲無業漢涉於上周六（14日）在荃灣千色匯II的商鋪內，偷竊總值225元的5支酒精消毒劑，被店鋪經理揭發。被告今（16日）於觀塘裁判法院承認控罪，被判監14天。被告警誡下承認因貪心才犯，辯方求情指，被告倚靠散工及綜援為生，偷竊物品僅作自用。

被告林志偉（47歲）報稱無業，被控1項盜竊罪。控罪指，被告於2020年3月14日，在荃灣千色匯II地下森田偷竊5支酒精消毒劑 ，共值港幣$225元，而上述物品為莊臣(香港)有限公司的財產。

案情指，商鋪經理於案發當日約晚上8時50分，看見被告從貨架取下涉案的5支酒精消毒劑，並放入自己的環保袋內，其後被告沒有付款而離開，經理於店外截停被告及報警。警誡下，被告承認出於貪心而犯案。

辯方求情時，提到被告現時倚靠散工及綜援作收入來源，被告過往雖有19次案底，但對上一次犯下同類案件已是2018年的2月，又指被告偷竊涉案物品自用。

裁判官考慮到被告主動認罪，最終判處被告監禁14天，被盜物品則交還物主。

記者：王仁昌

疫情 盜竊罪 新冠肺炎 武漢肺炎

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