【齊心抗疫】仁美清叙捐贈搓手液予特殊兒童　羅霖程瑤探訪學童感受深

▲ 羅霖程瑤早前探訪特殊學童感受深。

新冠肺炎於全球肆虐，不少名人及明星也捐贈防疫用品予有需要的市民，而「仁美清叙」繼早前捐贈口罩及酒精搓手液給弱勢社群後，近日榮譽主席羅霖及主席程瑤再代表「仁美」向靈實恩光成長中心捐出數百支酒精搓手液，幫助一班嚴重智障兒童，二人更抽空探訪中心的學生們。

羅霖跟程瑤早前到訪靈實恩光成長中心，二人除了跟學生傾談，更玩得非常開心，也被他們哄得很感動，羅霖更大讚這位學生是「公關能手」，她表示︰「有個學生主動來跟我們傾談，又唱生日歌，我跟我們傾卡通人物，哄得我們很開心和感動。」

▲ 羅霖程瑤跟學生玩得不亦樂乎。



二人之前已跟其他仁美成員來過探這裡的學生，今次疫情期間再來，學校要求有探訪人數限制，亦以參觀戶外設施為主，亦有相關防疫措施。

羅霖表示特殊兒童肌肉經常會崩緊，需要有不同的治療、設施和空間去作出輔助，作為母親的羅霖感受特別深，她說︰「我雖然要照顧三個兒子，但相信照顧一個特殊兒童也不簡單，所以他們的父母非常偉大，加上疫情關係，學生是非常需要這方面的物資，希望大家可以提供多點援助，做下義工或者捐款和捐物資。」

▲ 羅霖參觀學校措施。

程瑤也大感認同，她說︰「之前曾參與慈善音樂會去幫助中心內的學生，對我們來說感受非常大，因為我們已是母親，好希望去幫助一些特殊的兒童，讓他們有多一點活動空間，讓他們可以成長健康點，所以這次再代表仁美送酒精搓手液給這裡的學生。」