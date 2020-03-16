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【新冠肺炎】港府：有內地返港居民濫用檢疫中心　明起將收費每日200元

社會 14:38 2020/03/16

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

西貢戶外康樂中心屬檢疫中心之一。（經濟日報資料圖片）

政府今日(16日)宣布，自2月8日起強制檢疫措施至今，已有逾700人次入住政府檢疫中心，惟當中有香港居民懷疑濫用暫住設施，港府決定明日(17日)起，向入住政府提供的暫住設施者收取每日200元，作為入住及膳食收費，以打擊濫用情況及把宿位留給真正有需要的人士。

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發言人稱，由今年2月8日凌晨零時起，衞生署根據《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），要求從內地入境或在抵港前14天內曾到內地的人士（湖北省除外）在抵港後，必須強制在家居或其他住所接受隔離檢疫14天。

港府指，香港居民一般會於家居或其自行安排的住所進行檢疫，當局亦會在他們入境時提供本地私營賓館或酒店資料，以作參考；若香港居民在本港無法安排入住地方，則將由政府安排入住暫住設施檢疫，包括曹公潭戶外康樂中心、西貢戶外康樂中心或麥理浩夫人度假村，至今已有逾700人次入住。

發言人認為，前3個暫住設施的入住率已接近飽和，預計暫住設施將不足以應付所有內地返港居民需要，亦留意到有懷疑濫用暫住設施的情況，例如有香港居民在強制檢疫措施於二月八日生效後多次往返內地，並重覆入住暫住設施；亦有香港居民在有本地居所的情況下，仍然堅持入住暫住設施。

港府有見及此，政府將由明日起向入住暫住設施的人士收費，以打擊濫用情況及把宿位留給真正有需要的人士。

責任編輯：陳正怡

疫情 隔離營 衞生署 新冠肺炎 武漢肺炎

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