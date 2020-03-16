【新冠肺炎】逃離歐美機票一票難求　倫敦飛上海單程機票18萬火速售罄

▲ 歐洲各地亦掀起華人回國潮，有從倫敦至上海的機票高達18萬元人民幣。

新冠肺炎疫情擴散全球，歐美各國亦掀起華人回國避疫潮。不過，由於各地的防控措施不斷升級，加上很多國際航班暫停等限制，出現一票難求，從英國倫敦至上海的機票更高達18萬元（人民幣．下同），但仍然火速售罄。

家長盼替留學生子女包機

據內地傳媒《每日經濟新聞》報道，歐美多個國家回中國的機票價格已飆升至數萬元，但乘客仍然難求一張直航機票。當中，目前從英國回國的航班多由外國航空公司執飛，而且需要在阿布紮比或日本東京等地轉機，票價多在1.5萬元以上，甚至出現了超過5萬元的機票。

據內媒《界面新聞》報道，有些海外華人已考慮通過各種途徑組織包機回國，據一位倫敦留學生表示，學校學聯幫忙聯繫了國內民航A330客機，從倫敦直飛天津，經濟艙票價1400英鎊（約1.34萬港元），商務艙3000英鎊(約2.88萬港元)。留學生家長也成立了包機群組，統計回國需求，希望湊夠人數包飛機回國。

公務機成華人回國選項

據國內一家航空公司職員透露：「確實收到了許多歐洲留學生家長提出的包機需求，但個人自行包機類型的審批程序很複雜。航空公司目前還是以保障正常航班為主。」此外，國家民航局早前已宣布對疫情期間不停航和復航的國際航班給予獎勵，政策執行期限為2020年1月23日至2020年6月30日，包括共飛航班每座公里0.0176元，獨飛航班每座公里0.0528元。

因此，國內部份航空公司目前已逐漸恢復部分國際航線，除了傳統的民航固定航班和包機航班外，得益於快捷私密等優勢，公務機成為華人回國的熱門選項。3月14日，金鹿航空推出了3月18日倫敦-日內瓦-上海航線的787公務機行程，共40個座位，單個座位售價18萬元人民幣起，迅速賣光。

據一位公務機從業人員指：「目前公務機包機一天一個價格，機場和出入境政策也在隨時改變，旅客需求大增，平合飛機包機業務已經安排到一周以後了。」據一張報價單顯示，公務包機回國單座的價格至少在10萬元人民幣以上，如3月19日倫敦直飛上海需要15萬元人民幣。

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責任編輯:王俊賢