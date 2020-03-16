【三哥收山】譚仔三哥賣盤絕跡香港　 「三哥」譚澤群移民台灣享仔福

▲ 譚仔三哥曾是香港米線界巨頭。

譚仔雲南米線與譚仔三哥雲南米線先後被日本讚岐烏冬烏冬專賣店丸龜製麵的母公司Toridoll Holdings收購，前者的主理人「五弟」譚澤均已開展新生活，至於「三哥」譚澤群，原來與家人移民台灣，他早前與兒子Eric亮相台灣節目。三哥在節目中更透露不打算再賣米線，決定收山在台灣享福。

個多月前台灣綜藝節目《WTO姊妹會》邀請了移民台灣的香港人，分享移民後的生活點滴，其中之一的嘉賓正是米線店「譚仔三哥」太子爺Eric。在節目尾聲，Eric爸爸譚澤群驚喜現身。

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▲ 三哥創立的「譚仔三哥」是香港米線代表。（《經濟日報》照片）

「譚仔三哥」太子爺移民台灣

Eric在節目中跟7位移居當地的港人一起受訪，席間Eric透露於2015年獨自來台灣，於當地開設「譚仔三哥」分店，不過當時他的國語不太好，經營了不夠3年就結業。

現在，他繼續經營生意，但就不再開米線店，而Eric更娶了台灣女生，組織家庭開展幸福生活。

由於起初Eric未有透露是「譚仔三哥」太子，當他向主持人莎莎和郭彥均承認之後，主持人即興奮跟他握手，又笑言Eric應該得到高級的招待。

▲ 「三哥」太子爺Eric早在台灣落地生根。（《WTO姊妹會》截圖）

之後，主持人更發現「三哥」譚澤群陪兒子來錄影節目，譚澤群更大方亮相更跟主持說了兩句。

譚澤群表示，賣掉在香港所有生意後，便舉家移民到台灣，因很喜歡台灣這地方，問可會再賣米線？他說：「不會啦，現在享受退休生活，好好休息。」似乎他打算在台灣享下仔福。

▲ 「三哥」譚澤驚喜現身台灣節目。

於2008年，「三哥」譚澤群跟五弟譚澤均拆夥，把當時12間分店平分。

三哥與六弟離開「同心飲食」另起爐灶，創立「譚仔三哥米線」及譚仔飲食發展有限公司。

而三哥於2016年接受傳媒訪問亦曾透露，其平均每間分店日賣800至1000碗米線，以56間分店計算，每日可賣出5.6萬碗，一年便可賣出逾2000萬碗米線。三哥指人均消費額介乎40至50元，以中位數推算，譚仔三哥一年營業額高達7.5億元。

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