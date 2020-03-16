  • 22°C
香港時間 : 2020316日 (週一) 16:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:醫·健

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【最強爸爸】憂兒子從意大利回國感染　負責任爸爸改裝座駕變隔離室接機

健康 15:59 2020/03/16

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

一名泰國爸爸憂兒子從意大利回國感染或傳染他人，他改裝座駕變隔離室接機。

新冠肺炎疫情持續，泰國一名負責任父親因擔心從意大利回來的孩子感染並傳染他人，在自己座駕內自製隔離空間，把孩子從機場直接送回家，期間未曾進入任何店鋪，也沒有到人流多的地方停留，回家後亦自行隔離14天，有公德心的表現受到當地政府大力表揚。

綜合媒體報道，為了接載剛從意大利回泰的兒子，這名父親特別聯繫了當地醫護人員了解清楚隔離方式，才開始改裝自己的車子。除此之外，這位父親也預先在家中為孩子準備了一間一應俱全的隔離房，設有無線網絡及其他設備，讓孩子在隔離期間不會感到悶。

孩子回國後就一直在家隔離，他十分感謝家人的照顧，尤其是自己的父親為他打造隔離空間，教他要有公德心，對社會負責任。

【新冠肺炎】疫情肆虐意大利醫護疲於奔命　護士堅守崗位「滿臉印痕」訴辛酸

陪同這名父親到機場接機的醫生坦言，看到這名父親改裝的車輛後十分感動。他指，這位爸爸的自製隔離室非常可行，這隔離了乘客和駕駛者，大大降低了傳染的機率，值得大家參考。但他又提醒，在車內自製隔離室最好配備口罩和酒精作消毒用途。

【昏迷愛妻】孕妻發燒剖腹產子後腦膜炎昏迷　3孩爸爸深情守候盼奇蹟甦醒：絕不放棄她

【昏迷愛妻】被解僱後妻子腦膜炎昏迷不醒　暖男丈夫盼接愛妻回家貼身照顧

責任編輯：羅嘉欣

家庭關係 正能量 泰國 新冠肺炎 武漢肺炎

最高瀏覽

【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
18:19 2020/03/08
【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評
14:01 2020/03/09
【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評
【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】
13:30 2020/03/09
【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】