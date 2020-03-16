【最強爸爸】憂兒子從意大利回國感染　負責任爸爸改裝座駕變隔離室接機

▲ 一名泰國爸爸憂兒子從意大利回國感染或傳染他人，他改裝座駕變隔離室接機。

新冠肺炎疫情持續，泰國一名負責任父親因擔心從意大利回來的孩子感染並傳染他人，在自己座駕內自製隔離空間，把孩子從機場直接送回家，期間未曾進入任何店鋪，也沒有到人流多的地方停留，回家後亦自行隔離14天，有公德心的表現受到當地政府大力表揚。

綜合媒體報道，為了接載剛從意大利回泰的兒子，這名父親特別聯繫了當地醫護人員了解清楚隔離方式，才開始改裝自己的車子。除此之外，這位父親也預先在家中為孩子準備了一間一應俱全的隔離房，設有無線網絡及其他設備，讓孩子在隔離期間不會感到悶。

孩子回國後就一直在家隔離，他十分感謝家人的照顧，尤其是自己的父親為他打造隔離空間，教他要有公德心，對社會負責任。

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陪同這名父親到機場接機的醫生坦言，看到這名父親改裝的車輛後十分感動。他指，這位爸爸的自製隔離室非常可行，這隔離了乘客和駕駛者，大大降低了傳染的機率，值得大家參考。但他又提醒，在車內自製隔離室最好配備口罩和酒精作消毒用途。

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責任編輯：羅嘉欣