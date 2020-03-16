【好人好事】韓男偷送口罩至警署後跑走　手寫信揭做善事感人原因

▲ 韓男警署外偷放口罩跑走，在手寫信曝鬼祟做善事背後原因。

新冠肺炎在全球多個國家持續爆發，南韓目前已有8,236宗確診個案，全國「口罩荒」情況嚴重。日前釜山市有一個感人故事在網上流傳，一名20多歲的男子鬼鬼祟祟在警署門外放下包裹後跑走，形迹可疑，警員打開卻發現內裡是少量口罩及一封手寫信，令他們非常感動。

放下口罩即跑走 手寫信曝感人理由

綜合韓國傳媒報導，上週五（13日）約下午4時30分，釜山江西區新湖警署外有一名男子將黃色信封放在門口，之後立即跑走。一名民警後來檢查信封，竟發現裡面有11個口罩、少量糖果及一封手寫信！

▲ 男下放下包裹後立即逃走。（圖片來源：影片截圖）

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該男子在信中寫道，自己是一名三級肢體殘疾人士，於警署附近工作，最近收到公司派發的口罩，因此想拿出其中一些口罩與別人分享，希望警員可以收下。他也在信中揭露自己鬼祟送禮的原因：

本來以為捐贈只有富者才能做，但我看到新聞後也想幫忙，才會鼓起勇氣。這裏的口罩太少了，對不起。

他又感謝警員在危急的情況下第一時間趕到現場，希望籍著這份禮物，向他們加油、打氣。

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警員：最好的禮物

由於該名男子所送贈口罩款式不同，警方相信他平日是一個、兩個口罩慢慢收集，再集合送到警署。警方又指：

繁忙的工作縱然辛苦，但好像收到了最好的白色情人節禮物，真的很高興。

▲ 警員表示這些口罩是他們收到最好的白色情人節禮物。（圖片來源：影片截圖）

對這名男子的舉動，韓國網民表示非常感動，大讚他是「帥氣的市民」、「擁有一顆溫暖的心」。亦有網民認為，看到他提到以為只有富者才能捐贈，甚至看到他跑走的模樣令他們感到心痛，指他能做到這樣無私的行為，才是真正的富者。

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責任編輯：王俊賢