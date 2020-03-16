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香港迪士尼連續5年見紅　2019年淨虧損1.05億按年擴闊近1倍

社會 15:47 2020/03/16

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

香港迪士尼樂園連續5年錄得虧損，2019年淨虧損1.05億元。（經濟日報資料圖片）

香港迪士尼樂園今日（16日）公布2019財政年度年度業績，全年錄得60億元收入，按年水平相若！惟自2015年起，樂園連續5年錄得虧損，淨虧損更較2018年度的5,400萬元，擴大近1倍至1.05億元；而迪士尼整體入場人次則由2018年度的670萬人次下跌至650萬，按年少4%。

香港迪士尼樂園業績概況

財政年度* 入場人次（萬） 純利/淨虧損（億元） 酒店入住率（%） 業務收入（億元）
2019 650 -1.05 74 60.4
2018 670 -0.54 75 60.2
2017 620 -3.45 近70 51
2016 610 -1.71 79 47.5
2015 680 -1.48 79 51.14
2014 750 3.32 93 54.66
2013 740 2.42 94 48.96
2012 670 1.09 92 42.72
2011 590 -2.37 91 36.3
2010 520 -7.18 82 30.13
2009 460 -13.15 70 25.41
2008 450 -15.74 78 25.68
2007 420 - 430 無公布 無公布 無公布
2006 520 無公布 無公布
無公布
*由每年10月至翌年9月
資料來源：綜合香港迪士尼樂園

樂園指出，2019財政年度首9個月表現凌厲，收入按年增長11%，未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）上升2成，而淨純利增幅超過3倍；入場人次上升5%，酒店入住率則增加8%，但去年第四季受到本港社會事件影響，樂園全年收入維持60億元，EBITDA下降17%至11億元，淨虧損錄得1.05億港元。

香港迪士尼說，樂園2019年度捧場客仍以本地人居多，佔整體入場人次41%；其次為內地客，佔33%；其他市場則維持26%，其中日本、南韓及泰國的旅客均有雙位數的增幅。另樂園人均消費按年增長4%，更連續10年錄得新高；另奇妙處處通會員人均入場次數錄得近8次的新高，而會員總入場人次及總消費亦破紀錄。

香港迪士尼樂園2019年度捧場客仍以本地人居多，佔整體入場人次4成。（經濟日報資料圖片）

此外，樂園稱，園區第二個Marvel主題遊樂設施「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」自2019年3月開幕後，成功吸引更多年輕及男性遊客，有關比例增幅達10%，而樂園亦會繼續確立作為Marvel亞洲重鎮的定位，並進一步壯大年輕及非家庭客群。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁楊善妮表示，奇妙夢想城堡」將於今年內重新開幕，屆時將有全新日間表演節目及夜間大型演出，而「魔雪奇緣」全新園區亦會於稍後落成開放，樂園有信心克服當前的挑戰，並繼續發揮香港迪士尼的長遠潛力。

香港迪士尼樂園開業14年，於2012年首度轉虧為盈，獲純利1.09億元，及後2年純利持續增長。惟好景不常，2015年樂園業務收入達歷來第二高的51.14億元，卻轉盈為虧，蝕1.48億元，至今連續5年仍未能轉虧為盈。

記者：陳曉瑩

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