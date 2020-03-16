HK Mask首售收逾1.2萬訂購　小童裝料兩周後預售

▲ HK Mask由港大化學博士鄺士山(K. Kwong)構思，社企「裳樂匯坊」設計和生產，將提供成人1歲小童五個呎碼。(裳樂匯坊fb專頁圖片)

由港大化學博士鄺士山(K. Kwong)構思，社企「裳樂匯坊」設計和生產的可重用可換濾芯口罩HK Mask，今早11時正式在網上預售成人男、女款(L、M碼)，並在30分鐘內旋速額滿，最終共收到1.2萬份訂購申請。裳樂匯坊創辦人之一鄭佩詩表示，預購反應熱烈，最快會在兩周後再次在網上預售小童裝(S碼)HK Mask。

鄭佩詩指，今次大部份人均同時購買口罩加濾芯，裳樂匯坊將於周三(18日)之前在網上公佈成功訂購名單，預計付款19至21日向成功訂購者發電郵，內附綫上付款連結，3月底開始發貨，預計可在10個工作日內收到HK Mask。

▲ HK Mask今早(16日)正式在網上預售成人男、女款(L、M碼)，最終共收到1.2萬份訂購申請。(裳樂匯坊fb專頁圖片)

她解釋，由於今次預售已用盡濾芯存貨，最快要3星期才返貨，估計最理想是兩星期後再開放網上預售，屆時將提供小童呎碼(S碼)的HK Mask；成人呎碼第二輪預售時間將另行通知。

鄭佩詩補充，上月在網上預售HK Mask的DIY自製套裝，訂購數字遠超其社企產能，形容是「上了一課」，又鑒於其他口罩生產商和連鎖店在網上預售時，往往吸引數以萬人在綫上輪候。她不希望市民在電腦前長時間等候，故採用綫上填表方式，先到先得，今早預售反映效果理想，往後將繼續沿用。

她又說，裳樂匯坊的產能始終有限，故早前已將HK Mask的紙樣上傳到互聯網，希望市民能在家中自製。她們早前並與區議員合作，開班教街坊縫製HK Mask，亦計劃教基層婦女買料製作。

我不介意她們自己做來賺錢，只要唔好賣太貴就得。

記者：岑志剛