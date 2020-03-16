【冷血虐兒】疑不滿繼子吃晚飯哭鬧下毒手　繼父徹夜痛毆4歲兒丟出家門斃命

▲ 台灣一名狠父疑不滿兒子拒吃晚飯，徹夜毆打兒子至昏迷並將其丟出家門致死。

台灣發生一宗轟動虐兒案！一名繼父疑不滿4歲繼子不願吃晚飯，命令繼子罰企，及後更疑醉酒，將繼子當出氣袋狂毆至全身瘀青陷入昏迷，至凌晨將繼子丟出家門，自己則呼呼入睡。直到生母返家，才發現兒子已變成冷冰屍體。

綜合台灣傳媒報道，謝姓媽媽與前夫育有3子女，死亡的4歲男童為幼子。前夫因犯事被判入獄後，謝女與前夫離婚，帶著3子女改嫁收入不穩的34歲陳姓丈夫，一家五口居於彰化鹿港。有指陳男經常毆打孩子，屬高風險家庭。

前天（14日）陳男與子女晚飯期間，疑不滿4歲幼子不願吃飯，將幼子罰企，期間陳男疑酒後發狂，對哭鬧的幼子不斷毆打致嘔吐，到凌晨將陷入昏迷的幼兒丟出家門至馬路旁，自己則倒頭大睡。直到媽媽返家後，才驚覺兒子冷冰冰躺在大街馬路上，已無生命跡象。

狠父被捕 案情有可疑

警方昨晚（15日）約10時許接獲家屬報案，到場後將陳男拘捕，並將另外兩名同住子女緊急安置。不過，警方認為案情有可疑，若果男童早於當日凌晨已橫屍街頭，為何近20小時也沒人發現？案件仍有待進一步調查。

據悉，事發時因幼子的哭聲相當大，連對面鄰居都聽得到。有鄰居向傳媒透露，經常聽到事發家座傳出打仔聲。鄰居對於幼童遇害感到遺憾又後悔，應一早致電舉報家暴，並指出3個孩子都很可愛，曾想過收養該名遇害男童，惜為時已晚。

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責任編輯︰王明芳