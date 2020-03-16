  • 22°C
香港時間 : 2020316日 (一) 17:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:醫·健

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【英國疫情】雷頌德夫婦留英陪子抗疫　Mark：兒子會繼續上學

娛樂 16:29 2020/03/16

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

雷頌德現時繼續陪兒子在英國讀書。

音樂才子雷頌德（Mark）與模特兒太太梁家玉（Jade），前年一家五口移居英國，Mark亦留在英國陪兩個兒子讀書。不過，近日英國疫情嚴重，不少家長都選擇留學海外的子女返港避疫，不過，雷頌德夫婦卻暫時未有此打算。

雷頌德跟梁家玉於2007年結婚，共12年的甜蜜婚姻，育有兩名兒子雷鳴（Jack）和雷響（Jazz），現分別12歲和8歲。另外，Jade與外籍前夫育有一名兒子Sean，現年20歲，雷頌德對繼子視如己出，令Jade感動不已。

去年Jade為了三名兒子讀書，一家五口移居英國，夫婦為了兒子的學業著想，兩人決定陪太子讀書，前年舉家搬到英國倫敦，Mark更為妻兒親自設計英式大屋，有適合工作才返回香港。

雷頌德及太太Jade陪兒子在英國升學。（取自IG）

森美撲機票安排兒子英國回港　森美：英國學校叫學生盡快返港，請看：http://bit.ly/2vpjZlz

然而近日新冠肺炎在歐美多地肆虐，世衞於3月11日宣布2019冠狀病毒病列為大流行，歐洲的確診人數每日大幅上升，英國不少地方更出現搶購物資的情況，令不少有子女升學的家長感擔心。

雷頌德向TOPick表示，現時仍在繼續留在英國，並配合當地政府的政策。Mark表示：「我們覺得英國政府對疫情的做法，是適合英國現在的情況，正如香港政府對疫情的做法，那最適合香港的情況，也做得十分之好。」

他續說：「我們住在哪裏就應該配合哪裏政府的做法，因為他們的決定是經過專家思考，人民應該配合和做好自己本份。」

Mark希望大家不應該太恐慌：「全世界走來走去，只會令病毒不停全世界流動。幸好我們沒有年長的家庭成員，照顧好自己及孩子就夠了，如果學校還未停課，我們兩個兒子會繼續上學。」

曾在英國讀書的Mark，一直喜歡在當地的生活。（取自IG）

就讀大學確診仍不停課　赴英進修港人剩13個口罩提早回港，請看：http://bit.ly/2QjzByl

不過，在疫情嚴峻下，雷頌德一家亦要加強防疫意識。Mark稱：「我們當然不想受感染，所以會做好自己的衛生，勤洗手，少外出，但也會準備好一些成藥，例如退燒藥、幫助呼吸藥物，以備如果受到感染而症狀不是太嚴重的話，可以在家中休養舒服點如果症狀嚴重，才打電話111求助。」

Mark補充：「大家不要太過驚恐，因為正常生活也是重要，我也覺得這個病毒不會完全消滅的，只是現在大家未有抗體，也沒有疫苗，驚慌這一刻，也驚慌不到一輩子，大家努力吧！God bless everyone.」

【英國疫情】牛津大學6人中招聖安德魯大學19宗確診　英國多間大學自行停課停考試

記者：區家歷

相關文章

【全球大流行】GiGi一家趕及西班牙鎖國前回港　梁詠琪帶齊防疫用品：好好保護自己
17:27 2020/03/15
【全球大流行】GiGi一家趕及西班牙鎖國前回港　梁詠琪帶齊防疫用品：好好保護自己
【美國疫情】星爺愛將徐嬌美國遇搶購潮　「執下欄」積穀儲糧：希望能吃上個半個月
今日 12:48
【美國疫情】星爺愛將徐嬌美國遇搶購潮　「執下欄」積穀儲糧：希望能吃上個半個月
【齊心抗疫】許志安「復出」即行善不欲人知　 蘇永康大讚好友低調
今日 10:29
【齊心抗疫】許志安「復出」即行善不欲人知　 蘇永康大讚好友低調
娛樂人物職業 歌手 英國 疫情 新冠肺炎 作曲人 移民 倫敦

最高瀏覽

【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
18:19 2020/03/08
【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評
14:01 2020/03/09
【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評
【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】
13:30 2020/03/09
【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】