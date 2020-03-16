【英國疫情】雷頌德夫婦留英陪子抗疫　Mark：兒子會繼續上學

▲ 雷頌德現時繼續陪兒子在英國讀書。

音樂才子雷頌德（Mark）與模特兒太太梁家玉（Jade），前年一家五口移居英國，Mark亦留在英國陪兩個兒子讀書。不過，近日英國疫情嚴重，不少家長都選擇留學海外的子女返港避疫，不過，雷頌德夫婦卻暫時未有此打算。

雷頌德跟梁家玉於2007年結婚，共12年的甜蜜婚姻，育有兩名兒子雷鳴（Jack）和雷響（Jazz），現分別12歲和8歲。另外，Jade與外籍前夫育有一名兒子Sean，現年20歲，雷頌德對繼子視如己出，令Jade感動不已。

去年Jade為了三名兒子讀書，一家五口移居英國，夫婦為了兒子的學業著想，兩人決定陪太子讀書，前年舉家搬到英國倫敦，Mark更為妻兒親自設計英式大屋，有適合工作才返回香港。

▲ 雷頌德及太太Jade陪兒子在英國升學。（取自IG）

森美撲機票安排兒子英國回港 森美：英國學校叫學生盡快返港，請看：http://bit.ly/2vpjZlz

然而近日新冠肺炎在歐美多地肆虐，世衞於3月11日宣布2019冠狀病毒病列為大流行，歐洲的確診人數每日大幅上升，英國不少地方更出現搶購物資的情況，令不少有子女升學的家長感擔心。

雷頌德向TOPick表示，現時仍在繼續留在英國，並配合當地政府的政策。Mark表示：「我們覺得英國政府對疫情的做法，是適合英國現在的情況，正如香港政府對疫情的做法，那最適合香港的情況，也做得十分之好。」

他續說：「我們住在哪裏就應該配合哪裏政府的做法，因為他們的決定是經過專家思考，人民應該配合和做好自己本份。」

Mark希望大家不應該太恐慌：「全世界走來走去，只會令病毒不停全世界流動。幸好我們沒有年長的家庭成員，照顧好自己及孩子就夠了，如果學校還未停課，我們兩個兒子會繼續上學。」

▲ 曾在英國讀書的Mark，一直喜歡在當地的生活。（取自IG）

就讀大學確診仍不停課 赴英進修港人剩13個口罩提早回港，請看：http://bit.ly/2QjzByl

不過，在疫情嚴峻下，雷頌德一家亦要加強防疫意識。Mark稱：「我們當然不想受感染，所以會做好自己的衛生，勤洗手，少外出，但也會準備好一些成藥，例如退燒藥、幫助呼吸藥物，以備如果受到感染而症狀不是太嚴重的話，可以在家中休養舒服點如果症狀嚴重，才打電話111求助。」

Mark補充：「大家不要太過驚恐，因為正常生活也是重要，我也覺得這個病毒不會完全消滅的，只是現在大家未有抗體，也沒有疫苗，驚慌這一刻，也驚慌不到一輩子，大家努力吧！God bless everyone.」

【英國疫情】牛津大學6人中招聖安德魯大學19宗確診 英國多間大學自行停課停考試

記者：區家歷